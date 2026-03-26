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RECIFE UFRPE abre 800 vagas para curso gratuito de formação em Direitos Humanos; veja como se inscrever Inscrições para a capacitação a distância seguem até o dia 30 de março para profissionais da educação de todo o país

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), está com inscrições abertas para o curso de formação continuada em Direitos Humanos na Educação Integral.

A iniciativa oferta 800 vagas gratuitas na modalidade a distância (EAD) para profissionais que atuam na área da educação.

O curso tem carga horária de 180 horas e duração prevista de seis meses. As atividades serão desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição, combinando aulas gravadas com encontros síncronos em tempo real, realizados preferencialmente no período noturno ou aos finais de semana.

O edital estabelece políticas de ações afirmativas na seleção: 40% das vagas são destinadas a candidatos pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas trans, enquanto 10% são reservadas para pessoas com deficiência.

Inscrições e cronograma

Os interessados devem realizar a inscrição até 30 de março por meio de um formulário eletrônico disponível no site oficial. O processo seletivo será realizado em etapa única, com base na análise das informações e documentos enviados pelos candidatos.

O resultado final da seleção será divulgado em 8 de abril, com o início das atividades acadêmicas programado para o dia 20 do mesmo mês.

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