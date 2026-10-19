UFRPE celebra 114 anos com homenagens, programação esportiva e literária

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A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) celebra 114 anos com atividades voltadas para cultura, literatura e esportes no mês de novembro. A programação terá início no dia 1º, com uma missa solene em ações de Ação de Graças, às 10h, no Mosteiro de São Bento, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

"Mais do que comemorar uma data, a universidade celebra um legado construído por gerações e reafirma sua missão de transformar vidas por meio da educação pública, gratuita e de qualidade", destacou a instituição em comunicado. De acordo com a UFRPE, a comemoração resgatará a história dos primeiros cursos de graduação que deram origem à instituição.

Títulos

Entre os destaque da programação pelos 114 anos da instituição, haverá a entrega dos títulos de Doutora Honoris Causa à ministra Fernanda Machiaveli, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), no dia 6 de novembro, e de Doutor Honoris Causa ao cantor e compositor Flávio José, no dia 13 de novembro.

Além disso, no dia 9 de novembro ocorrerá a entrega do título de Professor Emérito a Emídio Cantídio de Oliveira Filho, ex-reitor da UFRPE, presidente da Andifes e diretor de Programas da Capes. Todas as cerimônias serão realizadas no Salão Nobre da UFRPE, a partir das 14h.

A Concessão de Honraria também será dedicada aos servidores e servidoras da Universidade, no dia 4 de novembro, no Salão Nobre da UFRPE. No âmbito cultural, a literatura e a arte ganham espaço com o lançamento de uma coletânea literária produzida por servidores e servidoras técnico-administrativos em educação no dia 5 de novembro.

Já no dia 10 de novembro, haverá a VIII Corrida e Caminhada UFRPE, no Departamento de Educação Física (DEFIS), com concentração às 7h. Um dia depois, será realizada a solenidade comemorativa dos 113 anos da Biblioteca Central, às 15h. A instituição também preparou uma programação alusiva ao Dia do Servidor da UFRPE no dia 19, às 14h, na área externa da Prefeitura do Campus.



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