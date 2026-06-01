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UFRPE deve iniciar monitoramento dos tubarões com microchip a partir deste mês de junho, diz Cemit

A informação foi divulgada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves

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A informação foi divulgada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise AlvesA informação foi divulgada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho. 

A informação foi divulgada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves. 

 

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“Vai começar a ser executado agora em junho. O resultado [do edital] saiu na última semana, a Universidade Federal Rural de Pernambuco venceu a proposta e o professor Paulo Oliveira vai coordenar esse projeto”, informou a secretária.

 

Coletiva sobre o ataque de tubarão na praia de PiedadeNesse domingo (31), um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão da espécie cabeça-chata, na praia de Piedade, em Jaboatão. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com Danise, as ações possibilitarão entender os padrões de deslocamento dos tubarões. 

“Eles serão capturados e colocados microchips. Também serão instaladas redes acústicas debaixo d’água. À medida que os animais forem utilizando essas áreas, esses sinais vão ser captados e estudados via satélite para georreferenciamento dos dados e noção do mapeamento da distribuição dessas espécies”, explicou Danise. 

Nesse domingo (31), um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão da espécie cabeça-chata, na praia de Piedade, em Jaboatão. O garoto foi atingido na mão e coxa esquerda e está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife. 

A área onde o caso aconteceu não é proibida para banho, mas tem uma placa que indica perigo de ataque de tubarão.

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