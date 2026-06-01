A- A+

PERNAMBUCO UFRPE deve iniciar monitoramento dos tubarões com microchip a partir deste mês de junho, diz Cemit A informação foi divulgada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves

A universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) venceu o edital de monitoramento de incidentes com tubarões lançado no início deste ano e deve começar a executar ações de microchipagem nos animais a partir deste mês de junho.

A informação foi divulgada pela secretária executiva do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), Danise Alves.





“Vai começar a ser executado agora em junho. O resultado [do edital] saiu na última semana, a Universidade Federal Rural de Pernambuco venceu a proposta e o professor Paulo Oliveira vai coordenar esse projeto”, informou a secretária.





Nesse domingo (31), um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão da espécie cabeça-chata, na praia de Piedade, em Jaboatão. Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

Ainda de acordo com Danise, as ações possibilitarão entender os padrões de deslocamento dos tubarões.

“Eles serão capturados e colocados microchips. Também serão instaladas redes acústicas debaixo d’água. À medida que os animais forem utilizando essas áreas, esses sinais vão ser captados e estudados via satélite para georreferenciamento dos dados e noção do mapeamento da distribuição dessas espécies”, explicou Danise.

Nesse domingo (31), um menino de 11 anos foi mordido por um tubarão da espécie cabeça-chata, na praia de Piedade, em Jaboatão. O garoto foi atingido na mão e coxa esquerda e está internado no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

A área onde o caso aconteceu não é proibida para banho, mas tem uma placa que indica perigo de ataque de tubarão.

Veja também