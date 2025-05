UFRPE oferece 809 vagas gratuitas para cursos de graduação semipresenciais

A- A+

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), através da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec) e Universidade Aberta do Brasil (UAB), oferece 809 vagas para ingresso no semestre letivo de 2025.2 nos cursos de Bacharelado em Administração Pública, Bacharelado em Sistemas da Informação, Licenciatura de Artes Visuais, Licenciatura em Física, Licenciatura em Letras e Licenciatura em Pedagogia. As vagas serão distribuídas nos estados de Pernambuco e Paraíba.

Os cursos da UAEADTec são semipresenciais, com atividades presenciais obrigatórias desenvolvidas nos finais de semana nas cidades onde estão localizados os Polos de Apoio Presencial. Os polos estão localizados em Carpina, Gravatá, Lajedo, Limoeiro, Jaboatão dos Guararapes, Garanhuns, Palmares, Pesqueira, Recife, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Triunfo, Arcoverde, Belo Jardim e João Pessoa.

O processo seletivo para ingresso nos referidos cursos, no semestre letivo 2025.2, se dará de forma exclusiva com base nos resultados obtidos pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que, cumulativamente, tenha obtido nota acima de zero na prova de redação em uma das cinco últimas edições entre 2020-2024 e não tenha participado do referido Exame na condição de "treineiro".

As inscrições serão realizadas via internet, através do endereço eletrônico neste link, no período de 2 a 9 de junho de 2025. É obrigatório que todos candidatos compareçam ao polo presencial escolhido para fazer a retirada da Declaração de Ciência sobre a semipresencialidade dos cursos oferecidos pela UAEADTec - UFRPE.

Mais informações pelo e-mail [email protected].

