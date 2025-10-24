Sex, 24 de Outubro

Carreira

UFRPE promove Feira de Profissões 2025 com foco nas carreiras do futuro

Evento gratuito apresenta cursos e oportunidades acadêmicas em todas as unidades da Universidade

Haverá exposições sobre os cursos, visitas guiadas e orientações sobre bolsas e oportunidades - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realiza, nos dias 4 e 5 de novembro, a Feira de Profissões 2025. Com o tema “Profissões do futuro: seu conhecimento na era da Inteligência Artificial”, o evento será promovido na quadra coberta do Campus Dois Irmãos, no Recife, e também nas unidades acadêmicas de Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho e Recife (UAEADTec e Codai).

Espaço para conhecer e decidir o futuro

A programação ocorre das 9h às 18h e inclui exposições sobre os cursos de graduação, visitas guiadas, atividades integradoras, tour pelo campus e orientações sobre bolsas e oportunidades acadêmicas. A ação busca auxiliar estudantes do Ensino Médio, das redes pública e privada, no processo de escolha profissional.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ações integradas e acesso à universidade pública

Promovida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, a feira reúne coordenações de cursos e estudantes da UFRPE em uma ação voltada ao fortalecimento das políticas de acesso ao ensino superior. Além das atividades presenciais, o público pode conhecer mais sobre os cursos e campi da instituição no portal www.profissoes.ufrpe.org e na playlist “Profissões”, disponível no YouTube.

Serviço:

Evento: Feira de Profissões 2025 - UFRPE
Data: 4 e 5 de novembro de 2025
Horário: 9h às 18h
Locais: Campus Dois Irmãos e unidades de Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho e Recife
Acesso: Gratuito
Mais informações: www.profissoes.ufrpe.org

Com informações da assessoria

