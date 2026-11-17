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UFRPE UFRPE realiza feira de profissões 2026 nesta terça (17) e quarta (18) com entrada gratuita Com o tema "Seu lugar é onde o futuro acontece", o evento ocorre das 9h às 17h

A Universidade Federal Rural de Pernambuco deu início, nesta terça-feira (17), à feira de profissões 2026, principal evento de interação e divulgação dos cursos de graduação da instituição.



A programação segue até esta quarta-feira (18), das 9h às 17h, na quadra coberta do Campus Dois Irmãos, no Recife, além de todas as Unidades Acadêmicas da UFRPE: Belo Jardim (UABJ), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e Recife (Sede/UAEADTec/Codai).





Sob o tema “Seu lugar é onde o futuro acontece”, a iniciativa é promovida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), por meio da Coordenação Geral de Cursos de Graduação, em parceria com coordenações de cursos e estudantes.



Aberto ao público em geral e com foco especial em alunos das redes pública e privada do Ensino Médio, o evento oferece uma imersão na vida universitária para auxiliar na escolha da carreira profissional.



Durante os dois dias de atividade, os visitantes têm acesso a informações detalhadas sobre as graduações ofertadas, programas de bolsas e assistência estudantil, além de participarem de atividades integradoras, visitas guiadas a laboratórios o tradicional tour pela Rural.



A instituição também disponibiliza a plataforma digital interativa, onde interessados podem consultar conteúdos sobre os cursos e campus a qualquer momento.

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