UFRPE realiza feira de profissões 2026 nesta terça (17) e quarta (18) com entrada gratuita
Com o tema "Seu lugar é onde o futuro acontece", o evento ocorre das 9h às 17h
A Universidade Federal Rural de Pernambuco deu início, nesta terça-feira (17), à feira de profissões 2026, principal evento de interação e divulgação dos cursos de graduação da instituição.
A programação segue até esta quarta-feira (18), das 9h às 17h, na quadra coberta do Campus Dois Irmãos, no Recife, além de todas as Unidades Acadêmicas da UFRPE: Belo Jardim (UABJ), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e Recife (Sede/UAEADTec/Codai).
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Sob o tema “Seu lugar é onde o futuro acontece”, a iniciativa é promovida pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), por meio da Coordenação Geral de Cursos de Graduação, em parceria com coordenações de cursos e estudantes.
Aberto ao público em geral e com foco especial em alunos das redes pública e privada do Ensino Médio, o evento oferece uma imersão na vida universitária para auxiliar na escolha da carreira profissional.
Durante os dois dias de atividade, os visitantes têm acesso a informações detalhadas sobre as graduações ofertadas, programas de bolsas e assistência estudantil, além de participarem de atividades integradoras, visitas guiadas a laboratórios o tradicional tour pela Rural.
A instituição também disponibiliza a plataforma digital interativa, onde interessados podem consultar conteúdos sobre os cursos e campus a qualquer momento.