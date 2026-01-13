Uganda bloqueia serviço de internet às vésperas das eleições gerais

A- A+

O serviço de internet foi interrompido dois dias antes das eleições presidenciais e legislativas em Uganda, nas quais Yoweri Museveni, presidente há 40 anos, busca se manter no poder, informaram jornalistas da AFP em Kampala.

A Comissão de Comunicações de Uganda solicitou o desligamento da rede, que começou às 18h00 (12h00 no horário de Brasília) e durou por tempo indeterminado, para "mitigar a rápida disseminação de desinformação (...) online, fraude eleitoral e riscos relacionados".

Dois jornalistas da AFP em Kampala perderam o acesso à internet e as chamadas internacionais pararam de ser completadas pouco depois do horário previsto.

Uganda já havia bloqueado o serviço de internet durante as eleições presidenciais de 2021, vencidas por Museveni, agora com 81 anos.

O desligamento da internet ocorreu poucas horas após o último comício do presidente Museveni, que reuniu milhares de pessoas nesta terça-feira (13).

Inúmeros repórteres estrangeiros, apesar de possuírem credenciamento do governo, também foram impedidos de acessar a manifestação, e vários foram ameaçados de prisão.

"Sua câmera não é bem-vinda", disse um membro das forças de segurança aos jornalistas após inspecionar suas credenciais e autorizações de imprensa.

As eleições em Uganda ocorrem "em um clima marcado por repressão e intimidação generalizadas", afirmou o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na sexta-feira.

