Uganda comemora 30 anos de reinado do monarca de Buganda

Milhares de ugandenses vestidos com roupas tradicionais se reuniram na capital do país, Kampala, nesta segunda-feira (31), para comemorar o 30º aniversário da coroação do rei Ronald Muwenda Mutebi II, rei de Buganda e chefe da etnia baganda, uma das principais do país.

Homens vestidos com túnicas brancas chamadas "kanzu" e mulheres com vestidos coloridos conhecidos como "bitenge" rezaram pelo monarca de 68 anos, cujos ancestrais governaram a região que inclui a capital de Uganda, Kampala.

Muito influentes econômica e politicamente, os bagandas permanecem fortemente ligados à sua monarquia e reverenciam o "Kabaka" (rei) Ronald Muwenda Mutebi II, que teve seus direitos simbolicamente restaurados pelo presidente Museveni em 1993.

Entre tambores reais, o monarca chegou carregado nos ombros de seus apoiadores e cumprimentou a multidão.

"Este é um momento alegre", disse Charles Peter Mayiga, o primeiro-ministro de Buganda, uma monarquia constitucional em Uganda.

"Estamos aqui para comemorar a coroação, mas também para rezar pela boa saúde de nosso rei e para que ele continue liderando seu reino", disse Annet Nakafeero, uma vendedora de 34 anos que compareceu à celebração com sua filha de quatro anos.

Ronald Muwenda Mutebi II tem um papel quase inteiramente cerimonial, o que não o impediu de se posicionar contra o presidente Museveni, da etnia ankole, que governa o país com mão de ferro desde 1986.

