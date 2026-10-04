guerra
UKMTO diz que navio-tanque foi atingido por projétil desconhecido no Estreito de Ormuz
Ataque causou danos à sala de máquinas da embarcação
O UKMTO aconselhou ainda que as embarcações transitem com cautela e reportem qualquer atividade suspeita na região. - Foto: AFP
O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) afirmou, em comunicado publicado este domingo, que o comandante de um navio-tanque relatou ter sido atingido por um projétil desconhecido, o qual causou danos à sala de máquinas.
Leia também
• Caso Christa Pike: chefe de sistema prisional do Tennessee renuncia após execução fracassada
• Copiloto de Omã acusado de ataque em voo da FlyDubai já havia sido afastado por extremismo
• Ucrânia: Ataque russo a navio mercante em porto de Odessa deixa 1 morto e 3 feridos
"Foi informado que a tripulação está em segurança e, até ao momento, não há relatos de impacto ambiental. As autoridades estão a investigar", informou o órgão britânico.
O UKMTO aconselhou ainda que as embarcações transitem com cautela e reportem qualquer atividade suspeita na região.