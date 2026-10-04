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guerra UKMTO diz que navio-tanque foi atingido por projétil desconhecido no Estreito de Ormuz Ataque causou danos à sala de máquinas da embarcação

O Centro de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) afirmou, em comunicado publicado este domingo, que o comandante de um navio-tanque relatou ter sido atingido por um projétil desconhecido, o qual causou danos à sala de máquinas.

"Foi informado que a tripulação está em segurança e, até ao momento, não há relatos de impacto ambiental. As autoridades estão a investigar", informou o órgão britânico.



O UKMTO aconselhou ainda que as embarcações transitem com cautela e reportem qualquer atividade suspeita na região.

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