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ormuz UKMTO: incidentes marítimos na região de Ormuz voltam ao patamar do início da guerra O tráfego de embarcações pela passagem estratégica permanece cerca de 65% abaixo dos níveis anteriores ao conflito

O número de incidentes marítimos na região do Estreito de Ormuz voltou a patamares registrados no início da guerra entre Estados Unidos e Irã, em 28 de fevereiro, segundo dados de relatório semanal divulgado nesta sexta-feira (27) pela agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês). O tráfego de embarcações pela passagem estratégica permanece cerca de 65% abaixo dos níveis anteriores ao conflito.

De acordo com gráfico da agência, o número de ocorrências no Estreito de Ormuz e nos golfos Pérsico e de Omã superou 35 em outubro, ante cerca de 22 em setembro e 15 em agosto. Em março, primeiro mês completo da guerra, foram registrados aproximadamente 35 incidentes. O balanço mensal de novembro ainda não foi divulgado.

Nos sete dias encerrados em 25 de novembro, a UKMTO contabilizou dez incidentes na região, dos quais sete em Ormuz, dois no Golfo de Omã e um no Golfo Pérsico. Seis embarcações prosseguiram viagem, três precisaram de assistência e uma teve desfecho desconhecido.

Desde o início da guerra, foram relatados 112 incidentes especificamente em Ormuz. O Centro Conjunto de Informações Marítimas (JMIC, na sigla em inglês) mantém o nível de ameaça no estreito como "severo", o segundo mais elevado de sua escala, o que significa que um ataque é considerado "altamente provável".

Apesar dos riscos à navegação, o número de travessias pelo estreito aumentou de 263 na semana anterior para 339 nos últimos sete dias. Cerca de 70% das embarcações transportavam produtos energéticos.

A UKMTO ressalta que divulga apenas incidentes verificados por meio de fontes primárias e que tem conhecimento de outras ocorrências que não puderam ser confirmadas de forma independente.

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