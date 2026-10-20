UKMTO relata incidente envolvendo petroleiro e forças militares na costa de Omã
Segundo o comunicado, o petroleiro passou por uma "interação" com forças militares no contexto das operações em andamento na região
A agência britânica de Operações de Comércio Marítimo (UKMTO, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira, 20, ter recebido um relato de incidente envolvendo um petroleiro e forças militares a cerca de 121 milhas náuticas (224 quilômetros) a leste de Duqm, em Omã. O episódio ocorreu na segunda-feira, 19.
Segundo o comunicado, o petroleiro passou por uma "interação" com forças militares no contexto das operações em andamento na região.
A UKMTO não detalhou a natureza do incidente nem informou sobre possíveis danos ou vítimas.
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A agência acrescentou que as autoridades estão cientes do episódio e que as investigações continuam.
A UKMTO também recomendou que embarcações consultem as informações mais recentes sobre segurança marítima e mantenham atenção à evolução do cenário operacional na região.