A- A+

Saúde Úlcera: o que é, causas, sintomas e tratamento Lesões na parede do estômago ou do intestino podem levar a complicações graves quando não tratadas

Úlcera é o nome geral dado a lesões que podem aparecer no tecido mucoso. A afta, por exemplo, é uma úlcera na boca. No entanto, o termo é recorrentemente associado a um tipo específico chamado úlcera peptídica, também conhecida como úlcera gástrica.

Nesse caso, o desenvolvimento da ferida ocorre no tecido interno do estômago ou da primeira porção do intestino delgado. Ela provoca sangramento interno e é causada, principalmente, pela presença e proliferação da bactéria Helicobacter pylori (H. pylori), que enfraquece as defesas estomacais, deixando o órgão vulnerável à sua própria acidez.

O que causa a úlcera?

Além da infecção bacteriana, outros fatores podem estar por trás do surgimento de uma úlcera. Elas podem ser resultado, por exemplo, da ação de medicamentos anti-inflamatórios e da aspirina. Outro motivo associado são fatores genéticos, que tornam o indivíduo mais suscetível à formação das lesões.

Quais são os fatores de risco para a úlcera?

Alguns hábitos nocivos, como tabagismo e consumo excessivo de álcool, são considerados fatores de risco para o desenvolvimento das úlceras gástricas. Costumava-se pensar também que alimentos picantes, estresse e café estariam ligados ao problema, porém isso tem sido questionado, e a Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) afirma não haver relação.

Quais são os sintomas da úlcera?

Em muitos casos, a úlcera é assintomática e só será detectada em exames. Porém, quando se manifesta, os principais sinais são:

Dores e sensação de queimação na região superior e mediana do abdômen;

Náuseas;

Sensação de empanzinamento (estômago cheio);

Vômitos;

Fezes avermelhadas pela presença de sangue.

Sintomas da úlcera gástrica

No caso de úlcera gástrica, nome dado quando a localização é no estômago, os sintomas pioram durante a alimentação.

Sintomas da úlcera duodenal

Já na úlcera duodenal, localizada na primeira porção do intestino delgado, a dor pode se manifestar cerca de duas a cinco horas após a ingestão alimentar ou durante a noite.

Qual é o diagnóstico e o tratamento para úlcera?

Diante dos sintomas apresentados pelo paciente, o médico especializado, o gastroenterologista, poderá fazer o diagnóstico. Além da avaliação do profissional, pode ser recomendado um exame de endoscopia, que é realizado por meio da introdução de uma sonda com um câmera para analisar a superfície interna do estômago.

O que é bom para curar a úlcera?

O tratamento consiste geralmente no uso de medicamentos para controlar a acidez do estômago. Além disso, podem ser prescritos analgésicos direcionados para a dor. Nos casos em que há infecção bacteriana, também são utilizados antibióticos.

Mudanças nos hábitos alimentares, com foco em legumes, frutas e verduras, e redução no consumo de comidas gordurosas e bebidas alcoólicas, podem ajudar no tratamento.

Qual é o perigo de uma úlcera?

Caso não tratada, a úlcera pode causar uma perfuração na parede do estômago ou do duodeno e gerar um processo de inflamação. Em formas avançadas, pode levar à necessidade de uma cirurgia para corrigir o problema.

A úlcera não tratada pode também criar uma fibrose na área afetada, uma espécie de cicatriz que afunila o canal e dificulta a passagem da alimentação. Há ainda o risco de um quadro de hemorragia digestiva, que, quando grave, pode levar o paciente a ser internado e precisar de transfusões de sangue.

Veja também

Cisjordânia Manifestações na Cisjordânia e países árabes em apoio aos palestinos de Gaza