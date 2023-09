A- A+

SAÚDE Úlcera péptica: quadro que levou o cantor Bruce Springsteen a cancelar todos os shows deste ano Condição é comum no país com mais de 2 milhões de casos; entre os principais sintomas da doença estão dores no estômago, cansaço e anemia

O cantor americano Bruce Springsteen anunciou que vai adiar uma série de shows que faria este ano para o ano que vem para tratar de uma úlcera péptica. Em comunicado, o cantor de 74 anos informou que prosseguirá com o tratamento durante o restante do ano, por recomendação médica.

"Obrigado a todos os meus amigos e fãs pelos bons votos, pelo incentivo e apoio. Estou me recuperando e mal posso esperar para ver todos no próximo ano", disse Springsteen.

O artista estava em turnê desde o começo do ano com seu grupo, "E Street Band". Mas, no começo do mês, anunciou que adiaria os shows de setembro nos Estados Unidos por motivo de saúde. Ele também adiou duas apresentações em agosto por causa de uma enfermidade que não especificou.

O que é?

As úlceras pépticas são ulcerações, ou seja, lesões que quebram barreiras de proteção de um tecido. No caso do cantor, elas estão localizadas na camada mucosa do estômago e na porção superior do intestino delgado (duodeno), atingindo os vasos sanguíneos subjacentes.

O principal sintoma da úlcera péptica é a dor de estomago, porém, há outros sinais, como: sensação de queimadura no estômago entre as refeições ou à noite, distensão abdominal, azia, náusea ou vômitos.

Em casos graves, os sintomas podem incluir: fezes escuras (devido a sangramento), perda de peso, dor intensa no abdómen, cansaço e falta de forças por anemia.

Causas

As úlceras ocorrem quando o ácido estomacal danifica o revestimento do trato digestivo. As causas comuns incluem a bactéria Helicobacter pylori que causa uma infecção incapaz de proteger a mucosa do intestino contra a ácidez gástrica, o que causa as lesões. O uso exagerado de medicamentos como: analgésicos anti-inflamatórios, incluindo a aspirina, também estão entre as principais causas da doença.

A condição é muito comum no Brasil com mais de 2 milhões de casos por ano.

Prevenção

Deixar de fumar. Fumantes têm duas vezes mais probabilidades de desenvolver úlceras

Moderar o consumo de álcool

Moderar a toma de anti-inflamatórios não esteroides

Alimentação saudável e regular

Gestão do stress

Tratamento

É importante sempre procurar um médico ou especialista para um diagnóstico correto. Ele pode pedir um exame de endoscopia digestiva alta que consiste na colocação de um tubo de fibra óptica com câmera de vídeo para observação direta.

O tratamento vai depender da gravidade da condição. Pode incluir medicamentos para diminuir a produção de ácido estomacal ou antibióticos se uma bactéria for a causa. Um plano nutricional, com uma alimentação mais saudável, também pode ser adquirido com restrições a alimentos gordurosos e pesados.

