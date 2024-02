Última noite de festa no Marco Zero será regida por Elba, Alceu, Lia e Orquestrão; confira horários

A- A+

Para encerrar chave de ouro os festejos oficiais, o Marco Zero, principal palco do Carnaval do Recife, vai receber nomes intrinsecamente ligados à música pernambucana, nesta terça-feira (13).



A partir das 16h, o Recife Matriz da Cultura Popular fará um encontro de Maracatu de Baque Solto. Às 19h, a majestosa Lia de Itamaracá se apresentará com participação das Filhas de Baracho, Nega Duda, Daúde, Isaar e Dona Totinha.



Samuel Rosa assume o palco às 20h40, passando o bastão para Lenine e Spok, às 22h20. Na virada da noite, será a vez de Alceu Valença energizar os milhares de foliões presentes.

Com clássicos consagrados, Elba Ramalho sobe às 1h40. E para quem insiste em não querer se despedir, o Orquestrão iniciará a partir das 3h20 da Quarta-feira de Cinzas.

Programação:

16h - Recife Matriz da Cultura Popular, com encontro de nações de Maracatu de Baque Solto

19h - Lia de Itamaracá com participação de Filhas de Baracho, Nega Duda, Daúde, Isaar e Dona Totinha

20h40 - Samuel Rosa

22h20 - Lenine e Spok

0h - Alceu Valença

1h40 - Elba Ramalho

3h20 - Orquestrão

