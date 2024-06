Últimas passagens de fronteira fechadas entre Espanha e França são reabertas

A- A+

As últimas passagens de fronteiras entre Espanha e França que permaneciam fechadas desde o princípio de 2021 para lutar contra a imigração ilegal serão reabertos ao trânsito, tal e como pedia a população local, anunciaram nesta sexta-feira (7) as autoridades francesas.

Várias passagens fronteiriças, situadas em rodovias secundárias, foram fechadas pelo Estado francês nos Pirineus, do País Basco à Catalunha, uma medida criticada pelos moradores da fronteira e pela Espanha.

"Com a reabertura administrativa das quatro passagens autorizadas dos Pirineus Orientais, todas as passagens fronteiriças entre França e Espanha estão reabertas", declarou à AFP a prefeitura do departamento francês dos Pirineus Orientais.

"Estes eixos serão reabertos em breve para dar tempo às operações de remoção de obstáculos físicos colocados nas vias de circulação", detalhou a prefeitura em um comunicado.



A entidade destacou que o Estado francês seguirá efetuando controles fronteiriços e que "a cooperação policial entre França e Espanha será reforçada no contexto desta reabertura".



Últimas passagens de fronteira fechadas

O fechamento de Col de Banyuls, uma das quatro passagens dos Pirineus Orientais, suscitou críticas em ambos os lados da fronteira, especialmente dos trabalhadores fronteiriços e sazonais.

Seguindo o exemplo de outros departamentos dos Pirineus, os Pirineus Orientais proibiram o trânsito nessas passagens fronteiriças a partir de 11 de janeiro de 2021, alegando "ameaça terrorista" e "movimentos sustentados" de migrantes.

Inicialmente, foram fechadas em 2021 cerca de 15 passagens fronteiriços com Espanha.

