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COP31 Últimas horas de negociações na COP31 em busca de acordos climáticos Acordos tiveram posições muito distantes no que diz respeito aos combustíveis fósseis.

As quase 200 delegações reunidas em Antália, na COP31, enfrentam nesta sexta-feira (20) seu último dia oficial de negociações climáticas, com posições muito distantes no que diz respeito aos combustíveis fósseis.

No novo rascunho publicado na quinta-feira pela Austrália, que conduz as negociações sob uma presidência compartilhada com a Turquia, não consta nenhuma menção explícita ao abandono progressivo desses combustíveis.

A versão anterior defendia uma "ação acelerada". Uma mudança de rumo que fontes consultadas pela AFP atribuem ao peso diplomático das monarquias petrolíferas do Golfo e da Rússia, entre outros.

Chris Bowen, ministro australiano de Mudanças Climáticas e responsável pelas negociações, lembrou que a transição para fora dos combustíveis fósseis já havia sido acordada na COP de Dubai, em 2023; agora, trata-se de implementar essa decisão.

Segundo ele, isso envolve a proposta da Turquia de elevar a participação da eletricidade no consumo global de energia para 35% até 2035. "Não há caminho melhor do que a eletrificação", afirmou.

A iniciativa busca reduzir emissões e aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética, embora não exclua os combustíveis fósseis da geração de eletricidade, um aspecto bastante criticado pelos ambientalistas.

Durante esta COP, o Brasil, anfitrião do evento de 2025, propôs um "mapa do caminho" global com diretrizes para que cada país elabore seu próprio plano nacional de abandono dos combustíveis fósseis. Dinamarca, Portugal e Espanha deram esse passo e definiram seus planos nesta semana.

O Panamá ameaça bloquear qualquer consenso caso oito demandas apresentadas não sejam atendidas, especialmente no que diz respeito à eliminação dos combustíveis fósseis.

"O Panamá bloqueará qualquer texto que não esteja em conformidade com os nossos princípios", enfatizou, nesta sexta-feira, o ministro do Meio Ambiente, Juan Carlos Navarro. "Precisamos abandonar os combustíveis fósseis em favor de energia limpa, se quisermos levar a crise climática a sério. Caso contrário, esta COP será um exercício de hipocrisia", acrescentou.

A presidência australiana indicou que espera apresentar um terceiro rascunho nesta sexta-feira.

Compromisso com limite de 1,5 ºC

O rascunho da decisão política publicado na quinta-feira, que está sendo negociado por consenso paralelamente a outros documentos, reitera o objetivo supremo do Acordo de Paris de 2015: limitar o aquecimento global a 1,5 ºC para evitar danos maiores.

Nesse sentido, solicita esforços de redução de emissões a fim de limitar "tanto a magnitude quanto a duração" da esperada ultrapassagem desse limite, algo que a ONU considera certo para os próximos cinco anos.

Uma fonte latino-americana indicou à AFP que gostaria de uma linguagem mais contundente a esse respeito, para evitar "danos irreversíveis" decorrentes de um aumento maior da temperatura.

As monarquias petrolíferas do Golfo se opunham a essa menção; em contrapartida, incluiu-se uma linguagem forte em favor da captura de carbono da atmosfera, uma tecnologia cara e pouco desenvolvida que não agrada nem a Europa, nem a muitas delegações latino-americanas.

"Não consideramos aceitável" a forma como esse ponto está redigido, disse à imprensa Elena Pita, diretora do Escritório Espanhol de Mudanças Climáticas.

As finanças também representam um obstáculo. A COP no Brasil prometeu triplicar o financiamento para a adaptação nos países em desenvolvimento, que precisam, sobretudo, gerir melhor seus recursos hídricos em períodos de seca, prevenir a extensão de catástrofes ligadas às mudanças climáticas ou ao fenômeno natural El Niño, e avançar rumo a cultivos mais resistentes.

O primeiro rascunho atribuiu um valor a essa promessa, 120 bilhões de dólares (R$ 706,5 bilhões) anuais a partir de 2035, mas, na nova versão, esse montante desapareceu.

Uma fonte da União Europeia, o maior contribuinte mundial para o financiamento climático, descartou colocar mais recursos na mesa, tendo em vista os elevados níveis de dívida pública no bloco.

O papel da ciência

As conversas em Antália foram, por outro lado, prejudicadas por um debate em torno do papel da ciência na tomada de decisões climáticas futuras.

O IPCC, o painel científico de referência que atua sob a égide da ONU, deve apresentar, até 2028, um relatório importante sobre a situação do clima.

Nesse ano, deve ser realizada a segunda grande avaliação global sobre a situação do planeta em relação ao cumprimento do Acordo de Paris e à sua meta de limitar o aquecimento a 1,5 ºC.

Se o bloqueio por parte de países como Rússia e nações árabes, relatado por diversas fontes, prevalecer e esse relatório não for publicado a tempo, o mundo ficará sem informações atualizadas para elaborar políticas climáticas mais eficazes e ambiciosas.

O rascunho atual "destaca a importância" do trabalho desse painel, que, no momento, está sem orçamento aprovado e com o cronograma de publicação travado.

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