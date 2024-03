A- A+

CULTURA Alepe promove "Café com Poesia" na Colônia Penal Feminina do Recife Projeto contará com participação de cantores, escritores, poetas, cordelistas e do Coral da Assembleia Vozes de Pernambuco

A biblioteca da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) fará uma edição especial do programa ‘Café com Poesia’. O evento, que reúne arte, música, poesia e literatura será realizado pela primeira vez fora da Casa Joaquim Nabuco.

O encontro acontecerá na Colônia Penal Feminina do Recife, no bairro do Engenho do Meio, dedicado às detentas da unidade prisional. A penitenciária feminina abriga atualmente há 340 mulheres. A versão itinerante do “Café com Poesia” será promovida no próximo dia 20, às 10 horas.

Com o tema “A Alma Feminina Inspira Poesia”, o encontro faz parte da programação da Alepe em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado em 08 de março.

A versão itinerante busca, ainda, arrecadar livros e produtos de higiene pessoal e de limpeza que serão doados às detentas. A Alepe montou na biblioteca um ponto de arrecadação que funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e na sexta-feira das 8h às 13h. Maiores informações pelo telefone (81) 3183.2252.

Programação

Durante o “Café com Poesia”, as detentas terão a oportunidade de apresentar suas produções artísticas ou simplesmente desfrutar da programação e da troca de conhecimento, cuja dinâmica terá como foco a valorização da mulher e o estímulo às diferentes manifestações de cultura popular.

A programação do projeto na versão itinerante terá apresentação de música e recital de poesia e literatura de cordel. As apresentações ficarão a cargo do músico Júnior Vieira, da escritora e poetisa Lúcia Costa, da poetisa Miriam Vidal, do cordelista Cícero Lins e do poeta Jorge Bernardo, dentre outros. O Coral Vozes de Pernambuco, formado por servidores da Alepe, se apresentará no evento.

De acordo com a gerente da biblioteca da Alepe, Sirlênia Araújo, a ideia de tornar o projeto itinerante tem como objetivo ampliar o acesso à cultura e à arte de forma gratuita, além de incentivar a população a conhecer a produção da Alepe.

“Será um momento de lazer, cultura e troca de conhecimento para essas mulheres que, por diversos motivos, não tiveram oportunidade de aprendizado e de acesso à cultura e à informação”, enfatizou.



História

O projeto “Café com Poesia” existe há 18 anos. Foi lançado em 2006 com a proposta de abrir espaço, mensalmente, para recitais, lançamentos de livros, exposições e bate-papo sobre arte e cultura. Ao longo desse período, o projeto já reuniu jovens talentos e veteranos da arte e da literatura.

Participaram do projeto nomes conhecidos de nossa cultura como o poeta Miró da Muribeca, falecido em julho de 2022, o escritor Jomar Muniz de Brito e a historiadora Marly Motta, dentre outros.

Serviço:

- Arrecadação de produtos de higiene pessoal (sabonete, xampu, desodorante e absorvente) e kit de limpeza (sabão, vassoura, pano de chão) para as detentas na Biblioteca da Alepe, Rua da União, Boa Vista

- Horário: Segunda a quinta-feira (8h às 18h) e na sexta-feira (8h às 13h)

Maiores informações: (81) 3183.2252

