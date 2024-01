A- A+

acidente Atriz de "Pantera Negra" e "Vingadores: Ultimato" tem ferimentos graves após acidente com food truck Motorista, bêbado, estava fugindo da polícia até colidir com barraca de comida, ferindo outras oito pessoas

Uma das atrizes que integra o elenco dos filmes “Pantera Negra” (2018) e “Vingadores: Ultimato” (2019), da Marvel, foi internada com ferimentos graves após ter sido atropelada em Nova York, Estados Unidos. Carrie Bernans, de 29 anos, publicou fotos no Instagram mostrando os machucados sofridos. De acordo com a família da artista, ela foi atingida por um motorista alcoolizado em plena comemoração do réveillon.

Os parentes da atriz abriram uma vaquinha on-line a fim de arrecadar fundos para custear a internação dela. Após já ter passado por uma cirurgia, a família afirma que ela também precisará de uma reconstrução dentária.

Além das histórias da Marvel, a carreria de Carrie se destaca pela participação em filmes como "A cor púrpura" (2023), "Não! Não olhe!" (2022) e na série do streaming Apple TV, “The changeling: Sombras de Nova York”, lançada também no último ano.

Segundo uma nota divulgada no Instagram, Carrie estava em uma barraca de food truck, quando foi atingida por um homem bêbado, de cerca de 40 anos, que estava fugindo da polícia. Uma amiga da artista e outras pessoas no local, bem como três agentes, afirma o relato, também ficaram feridas.

“Por favor, mantenham Carrie em seus pensamentos e orações. Ela está sofrendo muito, mas está se recuperando. Ela esteve envolvida em um incidente traumático em Nova York […]. Isso a deixou inconsciente e presa debaixo da barraca. Ela estava lá sem saber o que estava acontecendo”, diz uma nota divulgada no Instagram.

Carrie Bernans tem um filho pequeno, Jaxon, de apenas 7 meses. Na nota publicada no Instagram, a mãe da artista afirma que o bebê “estava em segurança em um quarto de hotel com a família”.

