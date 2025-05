Como a música pode ajudar na educação bilíngue?

A- A+

Falar outro idioma tornou-se um aspecto essencial na atualidade. Com isso, a educação bilíngue vem crescendo e se consolidando como uma tendência educacional no Brasil nos últimos anos. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), somente em 2023 houve um aumento de 64% na procura por modelos de aprendizagem com um segundo idioma. Isso se deve ao fato de que essa metodologia vai muito além do domínio de uma nova língua: ela é benéfica em diversos aspectos essenciais para a formação do estudante.

Dentro desse contexto, a música emerge como um recurso pedagógico poderoso no processo de aprendizagem de um outro idioma, capaz de conectar domínios linguísticos, culturais e cognitivos. Além disso, as canções alinham-se efetivamente com a metodologia CLIL (Aprendizagem Integrada de Conteúdo e Língua), promovendo o aprendizado por meio de contextos reais e ricos em conteúdo — tudo isso utilizando o idioma-alvo.

Os benefícios cognitivos da música

A música desempenha um papel significativo no desenvolvimento linguístico, pois ativa diversas áreas do cérebro relacionadas à memória, ao processamento auditivo e às respostas emocionais, aspectos fundamentais durante a aprendizagem de um segundo idioma.

Com o uso de canções, especialmente os estudantes mais jovens, conseguem criar uma ponte entre os idiomas. Essa prática facilita a alternância de código (code-switching) e o translanguaging, ou seja, o uso combinado de diferentes línguas para se comunicar e aprender, promovendo conexões significativas.

A natureza melódica e rítmica das músicas também favorece a internalização de estruturas linguísticas sem a necessidade de instrução gramatical explícita. Além disso, a música contribui para o desenvolvimento da pronúncia, da entonação e da compreensão auditiva dos estudantes.

A música como complemento da CLIL

Dado que a CLIL é uma abordagem pedagógica que visa estimular o desenvolvimento simultâneo do conhecimento de conteúdos curriculares e de habilidades linguísticas, a música se encaixa naturalmente nesse modelo ao oferecer conteúdos autênticos, ricos em insumos linguísticos e culturalmente contextualizados.

Durante uma prática pedagógica sobre ciências ambientais, por exemplo, professores podem incorporar canções sobre a natureza ou mudanças climáticas, oferecendo aos estudantes não apenas conteúdo acadêmico, mas também vocabulário relevante. Dessa forma, a música apoia os quatro Cs da CLIL: Conteúdo, Comunicação, Cognição e Cultura.



Desafios pedagógicos

Embora a música traga inúmeros benefícios nessa jornada, seu uso eficaz na educação bilíngue exige um planejamento eficiente. Os professores devem considerar os níveis de proficiência dos alunos, a sensibilidade cultural e a adequação do conteúdo das canções aos objetivos curriculares.

Para tanto, a contextualização das músicas é fundamental para assegurar que o input linguístico, ou seja, toda a exposição que uma pessoa tem à linguagem, tenha significado e esteja conectado ao aprendizado acadêmico. Em complemento, os materiais de apoio, como fichas de atividades e recursos visuais, podem aprimorar a compreensão e os resultados do aprendizado, bem como o suporte das famílias, por meio do incentivo do uso da língua estrangeira dentro de casa.

Em suma, a música se destaca como uma ferramenta dinâmica e flexível na educação bilíngue. Integrada a outras abordagens pedagógicas, ela pode potencializar a aquisição de línguas e apoiar a aprendizagem de conteúdos acadêmicos, tornando-se um recurso valioso à medida que o bilinguismo ganha cada vez mais espaço no cenário educacional global.



