A- A+

EVENTO Dia de Ação de Graças será comemorado em escolas e com lançamento de filme sobre gratidão O objetivo é valorizar e estimular iniciativas que contribuam com a construção de uma cultura de paz e ressaltar o poder transformador da gratidão na vida das pessoas.

Com o tema “Seja uma nuvem carregada de gratidão”, o Dia de Ação de Graças (DNAG) 2023, em Pernambuco, será celebrado com ações voltadas para a cultura de paz nas escolas da rede pública Estadual e o lançamento do filme “A força da Gratidão” que retrata, por meio da história de vida do empresário Jonas Alvarenga, o poder de transformação deste sentimento na vida das pessoas.

A iniciativa dos eventos é coordenada pelo Comitê Brasileiro do Movimento de Resgate do Dia nacional de Ação de Graças que vem motivando projetos e ações que promovam fazer o bem e a praticar o agradecer todos os dias, independente de credo religioso. O trabalho nas escolas vem sendo realizado por meio de uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação.

As duas atividades acontecerão na semana do Dia de Ação de Graças. O lançamento do filme “A força da Gratidão”, em 21/11, às 11h, no cinema UCI Kinoplex – Shopping Recife, com a presença de alunos de escolas públicas estadual e municipal, além de convidados. Enquanto, no dia 23/11, haverá a realização da gincana do Movimento Gratitude, na escola Embaixador Gilberto Amado, no bairro do Hipódromo, em Recife.

O filme - "A Força da Gratidão" é um convite para conhecer a história do empresário Jonas Alvarenga e o impacto transformador que a relação dele com esse sentimento provocou na sua e na vida de pessoas em escolas, instituições e na sociedade em geral. O filme relata passagens marcantes da vida do empresário, trajetória e legado, além de depoimentos emocionados de amigos, colaboradores e parceiros que ingressaram nessa caminhada e passaram a sentir o impacto da gratidão em seus cotidianos e na vida de outras pessoas. E agora, através do filme, terão a chance de testemunhar essa conexão inspiradora.

Ao ter a história de sua vida e a relação com a gratidão relatadas por meio do filme, Jonas Alvarenga espera influenciar ainda mais pessoas a entenderem o quanto este sentimento pode modificar e ser agente de paz no mundo. “A Força da Gratidão não é sobre a história de Jonas Alvarenga, e sim um instrumento para propagar a cultura do agradecer como aconteceu na minha vida. Acredito que as minhas experiências sirvam para mostrar que, assim como as plantas, a gratidão precisa ser cultivada, cuidada e regada diariamente. Quando nos entregamos de coração sentimos o poder da transformação. Espero que esse relato toque o coração de tantas outras pessoas e que passem a ser gratos por tudo nessa vida”, enfatizou Jonas Alvarenga.

Gratidão nas escolas – Atualmente o Dia Nacional de Ação de Graças (DNAG) faz parte do calendário escolar da Rede Estadual de Pernambuco. Por meio da Portaria N° 5624 da Secretaria Estadual de Educação, publicada em 12/11/2022, a data está oficialmente consolidada e as escolas celebram Ação de Graças de diversas formas, muitas delas ao longo de todo o ano letivo, com foco nas iniciativas positivas, em que a violência, a intolerância e o bullying não tenham espaço. Além disso, há o trabalho de sensibilização dos estudantes sobre a importância do respeito às diferenças, a harmonia e o amor dentro e fora das escolas, ajudando a formar indivíduos mais empáticos, solidários e comprometidos com a construção de um mundo melhor.

As ações são realizadas nas 1.056 escolas da rede estadual, impactando os mais de 500 mil alunos, além dos estudantes dos 184 municípios pernambucano. Também estão sendo realiza atividades de formação e capacitação de profissionais das 16 Gerências Regionais de Educação, por meio das Coordenações Gerais de Gestão da Rede, e com os Secretários Municipais de Educação com foco no planejamento, execução, divulgação e acompanhamento das ações do DNAG, ampliando o efeito multiplicador do Projeto para crianças da educação infantil e do ensino fundamental.



Black Friday – Para muito além de um dia de compras, o Dia de Ação de Graças (DNAG) é um dos feriados mais significativo para os norte-americanos. Surgiu como forma de expressar gratidão pelas boas colheitas e conquistas das famílias. Em Pernambuco, há 17 anos, essa data é celebrada sempre na quarta quinta-feira do mês de novembro, inspirando ações e iniciativas que promovam o sentimento da gratidão. No dia seguinte a essa celebração, ocorre a Black Friday, a temporada de compras com descontos que se espalhou pelo mundo e já é muito forte no Brasil.

Porém, ao longo de todo o ano e de maneira constante, o Movimento de Resgate ao Dia Nacional de Ação de Graças estimula iniciativas em diversos espaços públicos, como escolas e grupos organizados, de forma apolítico, sem distinção de credo religioso e sem fins lucrativos para resgatar a importância do DNAG.

“O Dia de Ação de Graças é cheio de simbolismo e precisamos que a sociedade reconheça a sua importância. Enquanto Comitê, nossa missão é promover a cultura do agradecimento, estimulando a celebração dessa data tão importante, por meio de iniciativas que promovam o bem-estar social, os bons relacionamentos interpessoais e ajudem na construção de uma sociedade melhor. E assim seguiremos nosso trabalho”, afirmou Jonas Alvarenga, presidente do Comitê Brasileiro do Movimento de Resgate do Dia Nacional de Ação de Graças.

Serviço:

Dia: 21.11

Ação: Lançamento do Filme “A Força da Gratidão”

Horário: 11h

Local: cinema UCI Kinoplex – Shopping Recife

Dia: 23.11

Ação: Gincana Escola Embaixador Gilberto Amado

Horário: A partir das 8h

Local: Escola Embaixador Gilberto Amado

Endereço: Rua Gaspar Regueira, SNº - Hipódromo, Recife - PE, 52041-620

Veja também

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO EUA reforçam presença no Oriente Médio e alertam para 'escalada regional'