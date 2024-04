Festival Viva as Diferenças celebra a neurodiversidade

A- A+

Com o objetivo de reforçar e demonstrar que cada pessoa tem o direito de ser e de funcionar conforme suas potencialidades, a Aprimore Terapia Integrada realizará o Festival Viva as Diferenças no próximo dia 06 de abril, no Parque de Santana, zona norte do Recife, das 16h às 19h. A programação, gratuita e aberta ao público, contará com exibição de filmes, atividades musicais e circenses, tendo as pessoas neurodivergentes como protagonistas das apresentações.

A iniciativa pretende provocar um novo olhar da sociedade em relação aos neurodivergentes, que são identificados como pessoas com TEA, TDAH, Dislexia, discalculia, dispraxia, etc., reconhecendo a neurodiversidade como uma forma legítima de ser e promovendo a aceitação e inclusão de todas as formas de funcionamento cerebral. O encontro será uma oportunidade para celebrar essa diversidade, promover a conscientização e demonstrar que cada indivíduo merece ser respeitado e valorizado por suas habilidades e potencialidades únicas, sendo capaz de viver sua vida normalmente, desenvolvendo atividades de acordo com seu tempo e maneira. Cabe à sociedade compreender, apoiar e respeitar.

O Festival faz parte do projeto Celebração da Neurodiversidade, desenvolvido pela Aprimore Terapia Integrada, e pretende chamar a atenção da sociedade e pedir respeito à neurodiversidade, promovendo mais conhecimento e menos preconceito. A programação é um convite à sociedade para que, junto com crianças, jovens e suas famílias, possam conhecer um pouco mais sobre o assunto e afirmar que cada pessoa tem o direito de ser e de funcionar de acordo com sua maneira de ser. "Queremos reforçar que ser neurodivergente não faz do sujeito uma pessoa inferior. Faz dele uma pessoa que merece o mesmo respeito que todos os demais," enfatiza Juliana Maia, fonoaudióloga, terapeuta DIR Trainer e sócia fundadora da Aprimore.

A ação aproveitará o Abril Azul, mês estabelecido pela Organização das Nações Unidas (ONU) como uma forma de conscientizar as pessoas sobre o autismo, para também dar visibilidade ao conceito de neurodiversidade, que defende que os cérebros funcionam de maneiras diferentes e que isso não deve ser visto como um problema, mas sim, como uma forma de ser.

Aprimore Terapias Integradas - Fundada em 2016, a Aprimore Terapia Integrada é uma clínica especializada para crianças e adolescentes neurodivergentes. Com postura inovadora, realiza intervenções terapêuticas, atendimentos completos e atividades socioculturais que estimulam competências motoras, psicológicas, cognitivas, emocionais e sociais, trabalhando a solidificação de capacidades fundamentais do desenvolvimento, como o sentimento de competência e confiança, essenciais para que os jovens tenham autonomia e independência, enquanto descobrem seus interesses e aptidões.

A Aprimore Casa Terapêutica é um projeto exclusivo e único na região Nordeste e oferece um plano de intervenção voltado para o público adolescente e jovem adulto, com propostas pensadas para as demandas específicas desta faixa etária em um ambiente planejado para favorecer a autonomia e a continuidade do desenvolvimento das habilidades sócio-emocionais funcionais. Atualmente, é referência no Recife em desenvolvimento através da metodologia DIR® / Floortime™, com profissionais e infraestrutura adequados para gerar resultados eficientes e abrangentes.

Veja também

CULTURA Alepe leva música e arte para detentas da Colônia Penal Feminina do Recife