ATAQUE Governo decreta toque de recolher em Serra Leoa após ataque contra depósito militar Segundo presidente do país africano, a segurança em Freetown foi reestabelecida neste domingo

O governo de Serra Leoa decretou um toque de recolher neste domingo (26) após o ataque a um depósito militar na capital, Freetown, por parte de um grupo de indivíduos, a maioria dos quais foi detida, segundo informou o presidente do país, Julius Maada Bio, durante a noite.

"A calma foi restaurada" após o que o presidente descreveu como "uma tentativa de minar a paz e a estabilidade do Estado", declarou Bio na televisão estatal, após um dia em que vários indivíduos tentaram invadir um depósito militar em Freetown, enfrentaram as forças de segurança e tentaram libertar muitos detidos da prisão.

"A maioria dos líderes foi detida" e terá que prestar contas, declarou Bio durante uma breve intervenção, sem dar mais detalhes sobre os indivíduos detidos.

O ministro da Informação, Chernor Bah, declarou à AFP na tarde deste domingo que "a situação de segurança em Freetown está sob controle firme do governo".

Apesar do retorno à calma, havia ainda muitos postos de controle das forças de segurança, relatou um correspondente da AFP.

Freetown acordou neste domingo com o som de detonações.

Testemunhas relataram a um correspondente da AFP que ouviram tiros e explosões no bairro de Wilberforce, onde fica o depósito do quartel de mesmo nome, um dos principais do país.

As autoridades decretaram um toque de recolher em todo o país até novo aviso, deixando as ruas de Freetown praticamente desertas.

Serra Leoa, país de língua inglesa na África Ocidental, passou por uma crise política após as eleições presidenciais e gerais em junho de 2023, cujos resultados foram contestados pela oposição.

