Iza celebra Retorno como rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense: 'um novo e lindo ciclo'

Iza está de volta ao posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Três anos após seu último desfile à frente da bateria Swing da Leopoldina, a cantora retorna ao posto que ocupou entre 2020 e 2022. O anúncio foi feito na sexta-feira, 18, pela escola de samba, que destacou a representatividade e a ligação afetiva da artista com a comunidade da zona norte do Rio de Janeiro.



Nas redes sociais, a escola comemorou a novidade: "A história continua! Que alegria ter você novamente no posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. Que seja um lindo reinado. Aqui é a sua casa". Nos últimos três anos, o cargo foi ocupado por Maria Mariá, representante da comunidade.



A volta à escola marca um novo momento na vida da artista, que teve sua primeira filha há seis meses. "Retorno mais madura, experiente e agora mãe", declarou, destacando que samba, carnaval, zona norte e Imperatriz sempre fizeram parte de sua essência.



Durante a mensagem, a artista também relembrou a importância de figuras femininas marcantes na história da escola, como Maria Helena e Rosa Magalhães, além de citar sua própria mãe como referência. Ela também mencionou os amigos de infância e os professores do bairro de Olaria, onde cresceu.



Iza agradeceu à presidente e ao vice-presidente da escola, João Felipe Drumond, pela oportunidade de retornar ao posto. "Que venha um novo e lindo ciclo. Muito obrigada, Imperatriz. É mais uma vez uma honra e um prazer estar de volta a esse lugar que também é minha casa", afirmou, destacando que nunca se afastou, de fato, do universo do samba.



A cantora deve marcar presença na quadra da escola na próxima quarta-feira, 23, data em que é celebrado o Dia de São Jorge com feijoada, apresentações dos segmentos da Imperatriz e show do cantor Belo.

