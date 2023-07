A- A+

Resgate Marinha do Brasil resgata 41 pessoas de embarcação à deriva no Espírito Santo A embarcação teria sofrido uma inundação e foi localizada perto do Morro da Pescaria

A Marinha brasileira resgatou 41 pessoas que estavam em uma embarcação que ficou à deriva próximo ao Morro da Pescaria, no litoral da cidade de Guarapari, no Espírito Santo.



A embarcação teria sofrido uma inundação, tendo de ser resgatada pela Capitania dos Portos nas proximidades da Praia do Morro.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o barco preso a uma região com muitas pedras. Na imagem, é possível ver algumas pessoas tentando deixar a escuna, que balançava quando era tocada pelas ondas.

"As causas e responsabilidades do acidente, sob o ponto de vista da Autoridade Marítima, serão apuradas no Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), a ser conduzido pela CPES. Concluído o inquérito e cumpridas as formalidades legais, o mesmo será encaminhado ao Tribunal Marítimo", diz a Marinha, em nota.

O litoral do Sudeste sofre com efeitos de um ciclone extratropical, que deve perder força neste fim de semana. O fenômeno trouxe consigo uma frente fria polar que derrubou as temperaturas em boa parte do país.

"Estamos no El Niño, que promove muitas chuvas no Sul. Na terça e quarta-feira, começa a evolução de um novo sistema que vai proporcionar chuvas na região", explica Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia.

