O sucesso da culinária asiática no Brasil

Você já deve ter lido ou ouvido dizer que o salmão é um dos peixes mais consumidos em todo o mundo. De acordo com um estudo realizado no final de 2024 pela empresa de análise e consultoria industrial, Mordor Intelligence, a estimativa é de que o seu consumo cresça cerca de 8% ao ano até 2029, acompanhando o crescimento no consumo de pratos da culinária asiática no Brasil.

Por não se tratar de um peixe nativo em águas brasileiras, boa parte do salmão consumido por aqui é proveniente do Chile, considerado um dos maiores produtores do mundo. Cerca de 10% da produção chilena é destinada ao mercado brasileiro, especialmente aos restaurantes especializados na culinária asiática, que têm feito cada vez mais sucesso no Brasil.

É interessante notar, que a culinária asiática - que engloba pratos da cultura japonesa, coreana, chinesa, entre outras - vem ganhando cada vez mais adeptos no Brasil. Alguns fatores contribuem para essa disseminação. Um deles é a diversidade de sabores presentes nessa gastronomia. É possível apreciar desde opções mais suaves e frescas, caso dos pratos produzidos no Japão e na China, até outras mais condimentadas, como os encontrados na Tailândia.

Outro fator está relacionado à saudabilidade dos pratos, dado o emprego frequente de ingredientes frescos, muitos vegetais e grãos integrais, que proporcionam refeições muito equilibradas. Um terceiro aspecto interessante tem relação com a influência das migrações dos povos asiáticos para o Brasil, que colabora sobremaneira para a introdução e popularização de diversos sabores, ingredientes e características no país.

Além disso, a disseminação cultural vem colaborando de forma importante para o avanço no consumo de pratos orientais por aqui. Ela acontece, especialmente, com a popularização de produtos midiáticos provenientes desses países por meio das plataformas de streaming, caso dos doramas, novelas coreanas, que conquistaram o público brasileiro. Ao acompanhar essas histórias, o público avança em conhecimento e busca experimentar tudo que é apresentado nesses programas, incluindo pratos e sabores, caso dos sushis, ramen, temakis e outros.

Por fim, há a vantagem do rápido preparo e do consumo super prático desses alimentos. Especialmente nas grandes cidades, essa característica traz uma facilidade de adaptação da culinária asiática ao cotidiano das pessoas, além claro, do fator novidade, afinal essa é uma experiência gastronômica diferente, com novas texturas, combinações de ingredientes e modos de preparo. Isso atrai pessoas em busca de novas experiências culinárias e culturais.

Diante de todos esses aspectos, a gastronomia asiática traz excelentes expectativas para o futuro. Há uma tendência e um cenário positivo para a expansão de restaurantes especializados e para a popularização de serviços de entrega desse tipo de comida. A diversidade de sabores e a adaptação dos pratos ao paladar brasileiro também desempenham um papel importante nesse crescimento.

Com base nesses indicadores, é razoável afirmar que a culinária asiática continuará a expandir sua presença no mercado brasileiro, consolidando-se como uma opção gastronômica cada vez mais apreciada pelos consumidores.





* Diretor de Operações da Mei Mei – rede de franquias referência em culinária asiática. (@meimei.oficial).



