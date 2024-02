Paris 2024: Brasil se classifica nos revezamentos 4x100 metros livre

A- A+

As equipes de revezamento 4x100 metros estilo livre do Brasil garantiram a classificação para a próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França) em 2024, na manhã deste domingo (11) no Mundial de Esportes Aquáticos que está sendo disputado em Doha (Catar).

Segundo o regulamento da World Aquatics (Federação Internacional de Natação), as equipes que conquistarem medalhas no Mundial de Fukuoka (Japão) e as que garantirem um dos 13 melhores tempos nos Mundiais de Fukuoka e de Doha se classificarão para os Jogos de Paris.

Após a realização das finais das provas na manhã deste domingo, os dois times brasileiros garantiram um dos 13 melhores tempos e “carimbaram o passaporte” para Paris 2024. A equipe feminina encerrou a disputa em Doha na 6ª colocação com a marca de 3min40s56. Antes, em Fukuoka, Ana Vieira, Maria Fernanda Costa, Stephanie Balduccini e Aline Rodrigues, haviam alcançado o tempo de 3min38s99, nas eliminatórias, o que foi suficiente para a classificação.

“Tentamos vir melhor. Estamos felizes de chegar à final e conseguimos garantir o Brasil em Paris”, declarou Ana Carolina Vieira.

Já o time masculino não chegou nem a nadar em Doha, mas garantiu a vaga pelo desempenho de Fukuoka, quando Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini, Felipe Souza e Victor Alcará fizeram o tempo de 3min13s82.

