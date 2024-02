Projeto Social ensina escrita criativa para jovens

A- A+

O projeto Estudos em Escrita Criativa Social (EEC Social), uma iniciativa inédita no Recife concebida e viabilizada pela escritora pernambucana Patrícia Tenório, vai oferecer formação gratuita, por meio de um curso livre, a 20 jovens de 18 a 26 anos, do Ensino Médio ou universitário (qualquer área), em situação de vulnerabilidade social, residentes no Recife e Região Metropolitana, que tenham interesse em se tornar escritores. As inscrições para o projeto estão abertas e o processo é inteiramente on-line. As candidaturas, juntamente com o envio da documentação, podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, por meio de formulário virtual. A lista de selecionados deve ser divulgada até o dia 20 de fevereiro.

O curso é formatado em aulas e oficinas mensais, de fevereiro a dezembro de 2024, ministradas por alguns dos maiores especialistas em Escrita Criativa no Brasil. Além das aulas, que acontecem em um sábado de cada mês no espaço da Casa Zero, no Bairro do Recife, o projeto também vai oferecer mentorias pedagógicas e acompanhamento psicológico para orientação dos alunos na construção do primeiro livro de autoria deles, que deve ser publicado sob a forma de uma coletânea ao fim do curso. Toda a formação será ministrada de forma presencial.

As disciplinas oferecidas abrangem áreas diversas da Literatura e da construção narrativa, englobando também outras manifestações artísticas. A aula magna do projeto ocorre no dia 24 de fevereiro, seguida da inauguração oficial, em 16 de março. Com a criação do EEC Social, a intenção de Patrícia é democratizar o ensino da Escrita Criativa no Recife, dando oportunidade de uma formação de alto nível para jovens talentos da escrita com potencial de se tornarem autores, editores e profissionais da área. O projeto também tem o objetivo de dar visibilidade a esses novos autores, com a publicação dos trabalhos desenvolvidos ao longo do curso sob a forma de uma coletânea, a ser publicada ao fim da etapa formativa.

A ideia do projeto surgiu, ainda embrionária, desde que Patrícia começou a escrever, há vinte anos. Para ela, o apoio e a orientação recebidos de outros autores no início da carreira foram fundamentais para o desenvolvimento de suas próprias habilidades e para o impulsionamento de sua trajetória. Hoje, já firmada no meio literário e autora de 30 livros, ela quer replicar esse suporte para os 20 escritores em formação que serão assistidos pelo EEC Social.

O projeto conta com um corpo de voluntários formado pelos principais expoentes da Escrita Criativa no Brasil, a exemplo do gaúcho Luiz Antonio de Assis Brasil, doutor em Letras e autor de “Escrever ficção”, considerado o principal manual de criação literária publicado no Brasil. Assis, que ministra a aula magna do curso, mantém a mais antiga oficina de formação literária do país, que originou os cursos de graduação, mestrado e doutorado em Escrita Criativa na PUC-RS. Além dele, integram o time de 27 docentes voluntários do EEC Social os escritores Adriano Portela, Altair Martins, Andrezza Postay, Antonio Aílton, Bárbara Félix, Bibiana Simionatto/Irka Barrios, Bernadete Bruto, Bernardo Bueno, Cleyton Cabral, Daniel Gruber, Elba Lins, Fernando de Mendonça, Fred Linardi, Gisela Rodriguez, Gustavo Czekster, Guilherme Azambuja Castro, Julia Dantas, Juliana Almeida, Leonardo Wittmann, Luís Roberto Amabile, María Elena Morán, Patricia Alves, Rafael Bassi, Raldianny Pereira, Talita Bruto e Tiago Germano. Além da coordenação executiva de Patricia Tenório, o projeto também conta com a coordenação pedagógica de Adriano Portela e a mentoria psicológica de Patricia Alves.

Link para a inscrição dos interessados:

https://bit.ly/3OcjyAg

Sobre Patrícia Tenório

Patrícia Tenório é escritora, tem trinta livros publicados, é doutora em Escrita Criativa e uma das idealizadoras da primeira especialização em Escrita Criativa em Pernambuco, fruto de uma parceria entre a Unicap e a PUC-RS, da qual também foi coordenadora e professora. É a fundadora do Grupo de Estudos em Escrita Criativa, criado em 2016. Em 2023, foi responsável por promover o primeiro workshop sobre o tema na Feira do Livro de Frankfurt, apresentado por ela e outros sete escritores brasileiros. Na ocasião, ela também lançou cinco novos livros, além da coletânea Studies on Creative Writing in Brazil, organizada por ela.

