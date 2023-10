Trilha Marketing do Futuro é um dos destaques do REC 'n' Play 2023

A- A+

Inovação, tecnologia, comunicação, empreendedorismo e criatividade. Quem passar pelo Bairro do Recife de 18 a 21 de outubro vai se deparar com esses e outros temas no REC 'n' Play, o maior festival do segmento do Nordeste. E quando se fala em tecnologia e comunicação, um tópico em especial chama a atenção: o futuro do marketing. Para abordar o assunto, a sócia fundadora da LeFil, Rosário Pompéia, e o cientista-chefe da TDS, Silvio Meira, se juntaram ao time de curadores do festival para levar suas visões estratégicas e inovadoras à Trilha Marketing do Futuro.



Rosário e Silvio levarão o tema para o REC 'n' Play por meio de uma série de atividades, incluindo palestras, debates, mesas-redondas e rodas de conversa. A programação tem início no dia 18, às 10h, com a mesa redonda "Marketing e Negócios do Centro do Recife como política pública". Participam Rafael Figueiredo, Chief Transformation Officer (CTO) do município do Recife, João Carlos Costa, assessor especial da Vice-Presidência da Emprel/Seplagtd, e Claudio Marinho, fundador da Porto Marinho.

Durante o encontro, será abordado como o marketing do futuro, adotado como política pública pela Prefeitura do Recife, impactou positivamente o desenvolvimento econômico e social da cidade. Para isso, a gestão municipal utilizou uma teoria baseada na Teoria AEIOU, que está sendo aplicado em 50 negócios no Centro do Recife. A ideia é aumentar a visibilidade, a fidelização, a satisfação e o valor dos clientes.

Também no dia 18, a partir das 11h15, a diretora de Negócios e Clientes do Grupo Morada, Viviane Guimarães, o COO do Grupo Ri Happy, Thiago Rebello, e a sócia da LeFil, Socorro Macedo, participam da mesa redonda "Comunidades: um dos pilares do marketing do futuro". A coordenadora de Marketing do Shopping Recife, Thalyta Lima, será a mediadora. Na ocasião, será debatido como o Marketing do Futuro está intrinsecamente ligado às comunidades.

Já no dia 19, a partir das 10h, o tema da vez será "Marketing do Futuro para as Grandes Plataformas de Negócios Brasileiros". A mesa redonda contará com a participação de Bernardo Cupertino Leão, diretor de Marketing do Magazine Luiza, Aléxia Duffles, diretora de Marketing e Comunicação da MRV, e Rosário Pompeia, sócia fundadora da Lefil. A mediação ficará por conta de Silvio Meira e de Rui Belfort, CEO da TDS. Durante o bate-papo, será abordado como as grandes plataformas nacionais de negócios utilizam estratégicas de Marketing do Futuro.



Mais tarde, a partir das 14h, o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, e o coordenador de Pós-Graduação da ESPM, Sérgio Lage, discutirão o tema "Comunidades, Tribos e pessoas: como [re]desenham a estratégia do negócio". E às 17h, a especialista em comunicação e consultora empresarial, Jô Mazzarolo, se junta a Rosário Pompéia e a Silvio Meira para ministrar a palestra "MINT24: Marketing, Inovação Negócios e Tecnologia em 2024 e depois". A mediação será de Laurindo Ferreira, diretor do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).



No dia 20, a partir das 9h, haverá uma mesa redonda com a participação de Carlos Manuel Baigorri, presidente da Anatel, Nathalia Fodistch, diretora de Programas Internacionais da Connect Humanity, e João Brant, secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Em um cenário de rápidas mudanças no mundo digital, com as estratégias de marketing se tornando cada vez mais complexas e sofisticadas, eles debaterão o "Marketing do Futuro e Regulação de Plataformas". A mediação será de Silvio Meira e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.



Em seguida, às 11h, a diretora da companhia M. Dias Branco, Luciane Salles, o presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa a Inovação Industrial (Embrapii), Chico Saboya, e o CEO do Grupo Moura e presidente do Conselho de Suape, Paulo Salles, discutirão o "Marketing do Futuro da Indústria Brasileira".

E encerrando a programação da Trilha Marketing do Futuro, Rosário Pompéia e Silvio Meira lançarão, a partir das 14h, o Manifesto do Marketing do Futuro da Política. O evento contará com a participação de Marcelo Tas, apresentador, ator, roteirista, diretor e escritor. A mediação será feita por Manoel Fernandes, sócio-diretor da Bites Consultoria.

Veja também

DESABAMENTO Teto de igreja desaba durante missa e deixa sete mortos e 10 feridos, no México