EVENTOS Uso consciente do dinheiro será tema da Semana Nacional de Educação Financeira A Sicredi Recife está realizando atividades com o objetivo de orientar estudantes, profissionais e associados a como ter um bom planejamento financeiro e reorganizar suas contas

Dados do Serasa e do Relatório Peic CNC 2024 apontam que em fevereiro de 2024 o Brasil já contava com 72,04 milhões de cidadãos com dívidas em atraso, e o endividamento atingiu 78,1% das famílias. Diante deste número, a Sicredi Recife elaborou uma programação intensa para comemorar a 11ª Semana Nacional de Educação Financeira, em Recife e RMR. Profissionais da instituição realizarão oficinas, workshops e formações sobre Cooperativismo e Educação Financeira, no período de 13 a 23 de maio, com a participação de alunos e profissionais de escola pública, faculdade, empresas, cooperativas e associados.

A programação da semana conta com a realização de uma oficina na escola estadual de Referência Padre Nércio, na Linha do Tiro, quando haverá bate-papo, atividades lúdicas e apresentação teatral abordando como usar de forma legal o dinheiro e ter um bom planejamento financeiro. Os trabalhos serão realizados por profissionais da Sicredi Recife por meio do Programa Cooperação na Ponta do Lápis, a fim de ajudar na reorganização financeira dos alunos, profissionais e familiares. “ A Educação financeira é uma prática constante da Sicredi Recife e aproveitamos este momento para reforçar as atividades levando a mensagem da importância e do impacto para a qualidade de vida das famílias quando se tem o equilíbrio financeiro”, enfatizou Ana Carla Leão, Assistente de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Recife.



Seguindo as atividades da semana, será desenvolvido o Workshops sobre Cooperativismo e Educação financeira na faculdade Santa Helena, com a participação dos alunos, professores e acompanhamento dos especialistas da Sicredi Recife, quando serão apresentadas formas do uso correto do dinheiro e os diferenciais do cooperativismo, um modelo de negócio que vem crescendo nos últimos anos. A iniciativa ainda conta com a formação de um grupo de piscicultores da cidade de Vitória de Santo Antão e com colaboradores de uma empresa privada da cidade de Jaboatão dos Guararapes.

O objetivo da Semana Nacional de Educação Financeira é conscientizar as pessoas sobre o tema e a importância da organização de suas finanças, como também ajudar aos indivíduos em suas escolhas financeiras que impactam diretamente na vida de cada um e de sua família. “A educação financeira faz parte do cooperativismo, pois está diretamente ligado à geração de benefícios para a comunidade como um todo. Além disso, orientar os associados e a população em geral quanto ao uso consciente do dinheiro pode promover o desenvolvimento local que é uma das nossas principais preocupações”, ressaltou Floriano Quintas, presidente da Sicredi Recife.

EDUCAÇÃO FINANCEIRA – A Semana Nacional é uma iniciativa do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF) que acontece anualmente desde 2014, e tem a finalidade de promover ações de educação financeira no país. A Semana conta com a participação de diversas instituições do país, e até mesmo de pessoas físicas que promovem ações e iniciativas de educação financeira, previdenciária, securitária ou fiscal. São palestras, cursos, oficinas, campanhas de divulgação, entre outras ações gratuitas de formatos diversos. A 11ª edição da Semana ENEF acontece de 13 a 19 de maio de 2024, tendo como temas: Proteção Financeira e Solidariedade aos Irmãos do Rio Grande do Sul.



Serviço:

Oficina sobre Educação Financeira

Local: Escola de Referência Padre Nércio – Linha do Tiro

Endereço: Rua Uriel de Holanda, S/N - Linha do Tiro, Recife/PE,

Dia 15/05

Horário: 10h

Local: Rua Uriel de Holanda, s/n – Linha do Tiro

Workshops sobre Cooperativismo e Educação financeira

Local: Faculdade Santa Helena

Endereço: Av. Caxangá, 990 - Madalena, Recife – PE,

Dias: 13,17, 20 e 23/05

Horário: 19h

Formação sobre Cooperativismo e educação Financeira

Público: Grupo de piscicultores

Local: Auditório de Extensão do IFPE – Campus Vitória de Santo Antão

Endereço: Propriedade Terra Preta, s/n – Zona Rural – Vitória de Santo Antão

Dia:16/05

Horário: 10h

Formação sobre Cooperativismo e educação Financeira

Público: Grupo de piscicultores

Local: JJ indústria e comércio de sorvete (Jaboatão dos Guararapes)

Endereço: Rua Maria Lima da Silva, 259 – Cohab-Recife-PE

Horário: 17h

