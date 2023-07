Vaquinha criada para ajudar família de personal que morreu salvando a família chega a R$ 12 mil

A- A+

A vaquinha virtual criada para ajudar a família do personal trainer e fisiculturista Hugo Sérgio já passa dos R$ 12,8 mil reais.



A arrecadação online pelo site Campanha do Bem atingiu esse valor em apenas 24h no ar. O corpo do homem foi enterrado hoje (31), às 13h, no Cemitério de Inhaúma.

Nas redes sociais, o personal foi chamado de herói por ter salvado toda a sua família. Também nas redes sociais, não faltaram mensagens sobre a vítima. ''Hugo foi o melhor treinador que eu já tive, sou muito grato. Que Deus conforte os corações dos seus familiares'', escreveu Jean Tavares.

Morreu ao salvar a família

O personal trainer e fisioculturista, 30 anos, Hugo Sérgio morreu após salvar a esposa, a filha e o cachorro em um incêndio no apartamento da família no condomínio Caminho da Barra, no Anil, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na noite do último sábado (29).

O Quartel da Barra da Tijuca foi acionado às 4h51 para controlar o fogo no décimo andar do prédio que fica na Avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão.

A mulher, Larissa Silveira, e a filha foram levadas para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. Segundo a Secretaria municipal de Saúde, a mulher recusou atendimento e a criança teve 70% do corpo queimado e está em estado grave no hospital.

A esposa desceu para pedir ajuda. Vizinhos conseguiram entrar no apartamento em chamas e ouviram a criança pedindo socorro. Ela estava queimada. Eles chamaram pelo Hugo mas não obtiveram mais resposta. Provavelmente, as chamas travaram a porta do quarto e ele não conseguiu sair - conta o servidor público Wellington Couto Bento.



