Últimas vagas para realizar mamografia na Fiocruz PE

A fim de preencher as últimas vagas disponíveis, foi prorrogado até amanhã (14) o prazo para agendar exame de mamografia na Fiocruz PE. O mamógrafo móvel da Secretaria de Saúde do Recife estará na instituição na próxima segunda-feira (17/04), numa ação organizada pelo Serviço de Gestão do Trabalho (SGT).

O público-alvo são mulheres dos 50 aos 69 anos, residentes na capital pernambucana, que sejam trabalhadoras, estudantes da Fiocruz PE ou esposas de trabalhadores; profissionais da UFPE ou moradoras do entorno do campus (bairros da Iputinga, Engenho do Meio, Cidade Universitária, Várzea, entre outros). Serão realizados 80 atendimentos, sendo 40 em cada turno. Para fazer o agendamento é preciso acessar o link aqui, ou ir diretamente no SGT.

No dia do exame, será preciso ter em mãos o cartão SUS, RG, CPF e comprovante de residência. A Secretaria de Saúde do Recife estabelece que só serão atendidas mulheres dentro da faixa etária prevista que não fizeram mamografia no último ano, pois se trata de uma ação de rastreio do câncer de mama entre mulheres sadias. As que necessitam fazer acompanhamento deverão se encaminhar à unidade de saúde mais próxima de sua casa. Os resultados do exame serão entregues ao SGT no prazo de 30 dias.

