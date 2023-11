A- A+

CÂNCER Último desejo de uma mulher que morreu de câncer: saldar a dívida médica de outras pessoas Casey McIntyre deixou uma mensagem gravada para organizar uma campanha que arrecadou quase US$ 220 mil desde que ela morreu

Uma mulher de 38 anos com câncer de ovário que iniciou uma campanha para ajudar as pessoas a pagar suas dívidas médicas arrecadou mais de US$ 200 mil desde que morreu. Em 12 de novembro, dois dias depois de sua morte, uma postagem apareceu nas redes sociais de Casey McIntyre: “Uma nota para meus amigos: se vocês estão lendo isso, eu faleci”.

“A causa foi o câncer de ovário em estágio quatro”, dizia a nota. “Eu amei cada um de vocês de todo o coração e prometo que sabia o quão profundamente era amada.”

McIntyre pediu doações para uma campanha para saldar dívidas médicas de outras pessoas. Na manhã de domingo, a campanha havia arrecadado quase US$ 220 mil.

"Eu e a família de Casey estamos chocados" diz Andrew Gregory, seu marido há oito anos, sobre o dinheiro arrecadado até agora.

"Estamos impressionados e tem sido muito poderoso ver a resposta das pessoas que desejam eliminar dívidas médicas de estranhos."

A campanha de McIntyre está num website chamado RIP Medical Debt, que utiliza análise de dados para encontrar famílias com dívidas médicas que tenham rendimentos inferiores a quatro vezes o nível de pobreza federal ou que tenham dívidas que representem 5% ou mais do seu rendimento anual.

A organização compra dívidas em pacotes “com um grande desconto”, o que significa que cada doação alivia “cerca de 100 vezes o seu valor em dívida médica”, segundo o seu website.

"Em geral, 1 dólar doado elimina 100 dólares de dívidas médicas" explica Daniel Lempert, vice-presidente de comunicações da RIP Medical Debt.

No sábado, quando os fundos arrecadados naquele momento eram pouco menos de US$ 200 mil, ele disse:

"No momento, isso provavelmente abolirá algo em torno de US$ 19 milhões."

Lempert disse que a campanha de McIntyre foi a primeira que a organização viu planejada por alguém para ocorrer postumamente.

"No que diz respeito à arrecadação de fundos, não sei se já vimos algo arrecadar tanto dinheiro quanto a campanha de Casey com a mesma rapidez" conta.

A organização já pagou US$ 10,4 bilhões em dívidas médicas para mais de sete milhões de pessoas, segundo seu site.

Mais de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos têm dívidas médicas “significativas”, devendo pelo menos 195 mil milhões de dólares no total, de acordo com uma pesquisa de 2022 do Peterson Center on Healthcare e da KFF.

Cerca de 16 milhões de pessoas devem pelo menos US$ 1 mil em dívidas médicas, enquanto cerca de três milhões de pessoas devem mais de US$ 10 mil, de acordo com a pesquisa.

McIntyre foi inspirada a iniciar a campanha porque se sentiu sortuda por ter acesso a excelentes cuidados médicos no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, mas estava “profundamente consciente de que muitas pessoas em nosso país não têm acesso a bons cuidados”, ela escreveu nas redes sociais.

McIntyre, que cresceu em Tenafly, NJ, descobriu que tinha câncer de ovário em 2019.

Ela teve uma longa hospitalização no Memorial Sloan Kettering Cancer Center em maio e quase morreu. Foi quando seu oncologista sugeriu que ela vivesse em um local com cuidados paliativos especializado. Não se esperava que ela vivesse mais do que algumas semanas, mas viveu mais seis meses.

"Acabamos tendo todo esse tempo extra", disse Gregory, 41, em entrevista.

"Tivemos seis meses para viajar, fomos à praia, fomos ao rio, fizemos festas de karaokê em nossa casa e Casey teve tempo para planejar."

Além de suas postagens nas redes sociais, Casey, que começou sua carreira como publicitária e trabalhou como editora na Razorbill, uma marca da Penguin Random House, escreveu cartas para sua filha de 18 meses, Grace, e planejou seu próprio serviço funerário.

Gregory, que produziu alguns vídeos para o The New York Times como freelancer em sua carreira, disse que a saúde de sua esposa piorou muito na semana anterior à sua morte, e um profissional médico disse-lhes o quão “triste” era sua situação.

McIntyre ficou furiosa, disse Gregory, e mais tarde explicou o porquê.

"Não tenho uma vida triste, tenho uma vida feliz" conta Gregory, lembrando-se de sua esposa ter dito. "Eu tenho você, tenho Grace, tenho meus amigos e minha família, moro no apartamento perfeito que sonhamos juntos"

"Ver que a vida boa e feliz de Casey continua dessa forma é muito lindo para mim" conclui o marido.

