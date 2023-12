A- A+

ZONA NORTE DO RECIFE Último dia da Festa do Morro mostra que a fé segue viva; procissão sai às 15h do Cais do Apolo Missas da tarde vão até 15h, mesmo horário em que começa a procissão em direção ao morro

Em todos os anos, milhares de pessoas se reúnem, seja na praça ou no Santuário, para prestigiar os dez dias da festa do Morro de Nossa Senhora da Conceição, na Zona Norte do Recife, que comemora o 119º aniversário neste ano.

O fato de as pessoas subirem as tradicionais ladeiras para pagar promessas e prestigiar as santas missas, mesmo sob ameaça de chuva, mostra que, 119 anos depois, a fé permanece latente no coração das pessoas que são devotas da padroeira afetiva do Recife.

A festa deste ano tem como tema: “Imaculada Conceição do Morro, ensinai-vos que toda vocação é graça e missão dada por Deus”. A celebração se tornou patrimônio cultural imaterial do Recife a partir de hoje, por projeto de lei sancionado pelo prefeito do Recife, João Campos (PSB), à 0h desta sexta, data da santa.

Manifestando a fé em forma de gratidão, o técnico em telecomunicações André Fernando, de 25 anos, saiu de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, para subir o morro engatinhando. Sem reclamar, ele cumpriu a missão até os pés da santa.

“Eu já alcancei a bênção. Todos os anos, eu subi assim, e a emoção é sempre a mesma. Eu só tenho que agradecer e tenho certeza que ano que vem será bem melhor”, disse.



Morador da Cidade Tabajara, Egnaldo José diz ter conseguido construir a casa dele graças a Nossa Senhora da Conceição - Fotos: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Outra pessoa que se disse agradecido a Nossa Senhora da Conceição foi Agnaldo José, da Cidade Tabajara, em Olinda. Ele subiu o Morro com um tijolo na cabeça.

“Eu fiz isso para agradecer a Nossa Senhora, porque ela me deu a minha casa. Esta é a primeira vez que eu faço a promessa e vim cumprir”, revelou ele.







Maria José, de Água Fria, agradece, em todos os anos, por ter encontrado o filho após um sumiço de 15 dias. Na época, ele tinha dez anos. Mais de 30 anos se passaram e ele faleceu. Mesmo assim, ela manifesta gratidão.

“É muita emoção e muita alegria. Eu já recebi muitas bênçãos e todos os anos venho aqui. Eu consegui encontrar o meu filho depois de ter pedido a ela [Nossa Senhora da Conceição]”, explicou ela.

Programação

Até as 15h, às missas acontecem de hora em hora, no palco da área externa ou no santuário, nos horários pares e ímpares, respectivamente.





A concentração para a procissão de encerramento começa às 14h, na sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, no Bairro do Recife. De lá, a procissão sai às 15h.

A caminhada começa passando pela Ponte do Limoeiro, seguindo pela Avenida Norte, Estrada do Morro da Conceição e tendo como chegada a Praça da Conceição. Às 19h, uma missa solene, presidida pelo pelo arcebispo de Olinda e Recife dom Paulo Jackson, encerra a programação.

