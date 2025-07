Último dia de Fenearte leva multidão ao Centro de Convenções atrás dos tradicionais descontos

A- A+

Quem esperou a reta final da 25ª Feira Nacional de Negócios de Artesanato (Fenearte) para garantir os descontos tradicionais do último dia de feira se deu bem ao chegar, neste domingo (20), no pavilhão que abriga a feira no Centro de Convenções, em Olinda. Entre multidões que se apertavam nos corredores, vendedores e artesãos quase não conseguiam atender todos os clientes interessados nas mercadorias que passavam pela redução do valor.

Os descontos atingiram os mais diversos produtos: itens de vestuário, peças para decoração, artesanato, alimentação, brinquedos e outros artigos. No quiosque Utilitário e Decorativo, de Ana Cristina, de Tracunhaém, os descontos chegam a metade do preço. “Já participamos da feira há 16 anos e oferecemos peças de decoração, vasos e outras obras tradicionais. Colocamos promoções em diversos produtos: corações decorativos de barro, vasos, colares de mesa e muitos outros itens”, destacou a artesã.

Último dia da Fenearte | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Nas cerâmicas, o público que visitou a loja de Iago Rodrigues, de Caruaru, encontrou obras feitas à mão a partir de dez reais. Para os pequenos, os brinquedos artesanais e educativos de madeira do artesão Paulo José da Paz, no quiosque da Moniart, também estavam com descontos a partir de 10%. “A procura está muito grande e, por isso, a gente quer que o cliente compre mais e leve mais. O desconto ajuda bastante nisso”, destacou Paulo.

Na rua têxtil, os visitantes que passaram pelo Ateliê Cores e Formas encontraram descontos de 20%, 30% e 40% nas bolsas e peças de vestuário feitas em retalhos de tecelagem, no estilo da arte do Patchwork, uma técnica de artesanato que envolve a costura de retalhos de tecido para criar um novo design ou peça. Segundo Paula Baisch, uma das responsáveis pela loja, os descontos funcionam para atrair o cliente até a compra.

“As pessoas já param aqui pela própria natureza dos produtos que vendemos. Como são bolsas chamativas e diferentes, muitas pessoas se interessam e param para olhar. O desconto é um extra para ajudar na finalização da compra”, explicou.

Ainda na parte de vestuários teve vendedor que não deixou o desconto de lado desde o primeiro dia de feira. Na loja de Rafaela Mendes, a Rafa Q Faz, os descontos começaram ainda no primeiro dia de feira. “Eu sempre deixo algumas peças com desconto, porque ajuda. A diferença é que no final da feira que costumo começar a dar mais destaque para essas peças. Coloco elas nas araras mais na frente, chamo atenção e acabo vendendo bem”, contou.

A Fenearte termina neste domingo (20), às 22h.

