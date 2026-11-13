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Festival Último dia de REC'n'Play tem Galo da Madrugada, Boi da Macuca e Pitombeira em cortejo carnavalesco Programação acontece neste sábado (14), com concentração marcada para às 16h, na Rua Mariz e Barros

O último dia de REC'n'Play será embalado por um cortejo carnavalesco, que desfilará pelo Bairro do Recife neste sábado (14). A programação contará com 12 agremiações de diferentes regiões do estado.

Entre as atrações estão o Galo da Madrugada, Boi da Macuca, Pitombeira dos Quatro Cantos, os Caretas de Triunfo – Treca Alto Astral; o Maracatu Leão Misterioso, de Nazaré da Mata; o Caboclinho União Sete Flexas; o Urso do Bairro Novo, de Ribeirão; o Bloco Carnavalesco Sombatuki; o Afoxé Omim Sabá; Abduzidos de Olinda; Afojubá; Batuques de Pernambuco.

A concentração acontece às 16h, na Rua Mariz e Barros, nas imediações do Armazém 14, com saída prevista para às 18h, onde segue até o Marco Zero.

Em seguida, o cortejo percorrerá a Avenida Alfredo Lisboa, passando pela Torre Malakoff, e se encaminhará até a Praça do Arsenal. O trajeto se encerra em frente ao Paço do Frevo, com chegada prevista às 19h.

Dialogando com o tema da atual edição do festival, “O Futuro Nasce Aqui”, a iniciativa busca aproximar manifestações populares de um ambiente dedicado à tecnologia, criatividade e inovação.

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