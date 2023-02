Último fim de semana de prévias tem preso em flagrante por furto e 16 levados à delegacia em Olinda

A- A+

Marcado pela violência e confusão, o último final de semana de prévias do Carnaval em Olinda teve uma prisão em flagrante por furto e 16 pessoas conduzidas a delegacias para a tomada de depoimentos. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou os dados nesta segunda-feira (13).

O balanço considera o intervalo entre 19h da sexta-feira (10) e 7h desta segunda-feira. A polícia também disse que houve apreensão de arma branca e pequenas quantidades de entorpecentes.

"As equipes das delegacias e unidades montadas para o período da festa trabalharam na investigação e repressão de brigas e crimes patrimoniais", informou a Polícia Civil.

Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda informou que solicita à Secretaria de Defesa Social aumento do efetivo da Polícia Militar para as prévias.

"O município mantém um constante diálogo com as forças de segurança, prezando sempre pelo bem-estar da população. A Gestão Municipal atua na troca do parque de iluminação do Sítio Histórico por lâmpadas de LED e com pontos de bloqueio fixos para troca de vasilhames de vidro por plástico, além do trabalho educativo nos bares e com os ambulantes cadastrados para as prévias", informou a gestão municipal.

