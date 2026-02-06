Último final de semana de prévias em Olinda reúne diversos cortejos e Corrida dos Bonecos Gigantes
Programação no Sítio Histórico conta com desfiles tradicionais, troças, blocos e atrações para todas as idades
O último final de semana de prévias carnavalescas em Olinda promete movimentar as ladeiras do Sítio Histórico com uma maratona de cortejos, ensaios e eventos culturais.
Entre os dias 6 e 11 de fevereiro, a agenda inclui atrações tradicionais e a aguardada Corrida dos Bonecos Gigantes, que neste ano chega com novidade: além da corrida tradicional, os bonequeiros também poderão entrar na disputa em uma nova modalidade, a corrida com obstáculos, que aumenta o nível do desafio e deixa a brincadeira ainda mais animada.
Confira a programação completa:
- Sexta-feira (06/02)
Cortejo – Os Poriguares no Frevo
Local: Rua do Bom Fim (em frente ao 7 Colinas)
Concentração: 10h
Saída: 18h
Cortejo – Não Acredito Que Te Brifei
Local: Praça do Carmo
Concentração: 18h
Saída: 19h
Cortejo – Companhia de Frevo Frevança
Local: Associação do Guadalupe
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – Trote da Troça Olinda, Frevo e Folia
Local: Praça de São Pedro (Carmo)
Concentração: 19h
Saída: 20h
Cortejo – O Menino do Beco
Local: Sede da Pitombeira
Concentração: 18h
Saída: 21h
- Sábado (07/02)
Cortejo – Corrida dos Bonecos Gigantes
Local: Ribeira
Concentração: 6h
Saída: 8h
Cortejo – Bloco Infantil Casa da Vovó
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 8h
Saída: 9h
Cortejo – Mangue Beatinho
Local: Praça da Abolição
Concentração: 9h
Saída: 10h
Cortejo – Troça Quanta Lancheira
Local: Centro Luiz Freire
Concentração: 11h
Saída: 14h30
Cortejo – Bloco de Carnaval de Fernanda Spacca
Local: Rua Prudente de Morais
Concentração: 11h
Saída: 16h
Cortejo – Fui Ajeitar e Piorei
Local: Em frente ao Botequim Dona Chita – Quatro Cantos
Concentração: 12h
Saída: 15h30
Cortejo – Bloco da Associação de Proteção Veicular Grupo Ello
Local: Sede da Pitombeira
Concentração: 12h
Saída: 14h
Cortejo – Festa na Comunidade da Vila São Bento
Local: Rua Presidente Kennedy, nº 46
Concentração: 13h
Saída: 16h30
Cortejo – Apresentação Economia na Folia (SEDEPE)
Local: Praça Laura Nigro
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – Troça Carnavalesca Mista O Peneirão
Local: Quatro Cantos
Concentração: 15h
Saída: 16h30
Cortejo – A Vaidosa – Troça Carnavalesca
Local: Rua 27 de Janeiro (Sede da Pitombeira)
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – TCM Carlitos de Olinda
Local: Largo do Amparo (Bar do Ró)
Concentração: 16h
Saída: 19h
Cortejo – Comemoração de Aniversário
Local: Casa Estação da Luz – Rua Prudente de Morais
Concentração: 16h
Saída: 16h30
Cortejo – Calungada – Os Calungas Gigantes de Pernambuco
Local: Em frente à Prefeitura
Concentração: 16h
Saída: 18h
Cortejo – Batuques de Pernambuco
Local: Av. Liberdade
Concentração: 16h30
Saída: 17h
Cortejo – O Bloco Caiu na Rede é Sereia
Local: Barrio Café e Bar – Varadouro
Concentração: 19h
Saída: 19h
Cortejo – TCM Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – O Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 19h
Saída: 21h
Cortejo – Orquestra de Oséas
Local: Praça do Carmo
Concentração: 21h
Saída: 21h30
Cortejo – Boneco Dono do Mundo
Local: Praça do Carmo
Concentração: 21h
Saída: 21h30
Ensaio – Orquestra de Frevo Saboeira
Local: Alto da Sé
Concentração: 16h
Ensaio – Casa das Rainhas
Local: Rua Prudente de Morais, nº 346
Concentração: 17h
- Domingo (08/02)
Cortejo – TCM Tá Maluco
Local: Praça João Lapa (Varadouro)
Concentração: 10h
Saída: 10h
Cortejo – Os Linguarudos do Bonsucesso e o Boneco de Jorge Federal
Local: Largo do Amparo
Concentração: 12h
Saída: 16h
Cortejo – Bloco Dezesperados
Local: Comunidade Vila São Bento – Guadalupe
Concentração: 12h
Saída: 16h
Cortejo – Bateria Povoada
Local: Praça do Rosário
Concentração: 13h
Saída: 14h
Cortejo – Batadoní – Grupo de Percussão
Local: Praça da Abolição
Concentração: 15h
Saída: 16h
Cortejo – CEROULA
Local: Cruzeiro de São Francisco
Concentração: 15h
Saída: 15h
Cortejo – SAMBADEIRAS
Local: Ladeira da Misericórdia
Concentração: 14h
Saída: 15h
Cortejo – Bateria ADS Tsunami
Local: Av. Liberdade
Concentração: 14h
Saída: 16h
Cortejo – Bloco Aláfia
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 16h
Saída: 17h
Cortejo – Bloco Rango de Mãe, comida e alegria para todos!
Local: Rua 27 de Janeiro
Concentração: 16h
Saída: 17h
Cortejo – Pagodeiro Bolado
Local: Clube Vassourinhas
Concentração: 15h
Saída: 20h
Ensaio – Maracatu Badia
Local: Praça da Av. Liberdade (em frente à Biblioteca Pública)
Concentração: 13h
Ensaio – Afoxé Tèlá Òkó Ará Ejibô
Local: Beco ao lado do antigo Sanatório – Rua do Sol
Concentração: 15h
Ensaio – Balanço Enredo
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 17h
- Segunda-feira (09/02)
Cortejo – Noite dos Tambores Silenciosos
Local: Praça João Alfredo
Concentração: 19h20
Saída: 20h
- Quarta-feira (11/02)
Cortejo – Encontro de Palhaços
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 17h
Cortejo – ABANFOLIA
Local: Praça do Carmo
Concentração: 17h30
Saída: 18h