FAIXA DE GAZA Último refém israelense-americano vivo, Edan Alexander é libertado pelo Hamas após negociar com EUA Jovem foi libertado nas imediações de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza

O refém americano-israelense Edan Alexander, de 21 anos, foi libertado nesta segunda-feira pelo grupo terrorista Hamas, após quase dois anos em cativeiro na Faixa de Gaza, segundo o jornal israelense Haaretz.



O jovem foi libertado nas imediações de Khan Yunis, no sul de Gaza, e será levado à base militar de Re’im, das Forças Armadas de Israel (IDF, na sigla em inglês), próximo à fronteira do enclave. No local, o refém vai ser recebido pelo enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, e sua família.

Fontes do Hamas disseram que os mediadores e a Cruz Vermelha receberam informações de que o refém está "vivo e com boa saúde" e que um cessar-fogo temporário foi iniciado para garantir sua libertação.

O anúncio da libertação acontece na véspera de uma viagem pelo Oriente Médio do presidente americano, Donald Trump, que visitará entre terça e sexta-feira Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar, um dos países mediadores entre Israel e Hamas na guerra de Gaza.

Em sua rede Truth Social, Trump agradeceu aos que tornaram possível a "notícia monumental" da libertação de Alexander, que ele chamou de "gesto de boa-fé". "Esperemos que este seja o primeiro dos passos finais necessários para acabar com este conflito brutal", escreveu. Além disso, o presidente revelou que, com a libertação de Alexander, o número de reféns vivos mantidos em Gaza é de 20.

Antes dos anúncios, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou que a libertação do refém não levaria a um cessar-fogo na Faixa de Gaza, nem à libertação de prisioneiros palestinos. O premier afirmou ter se comprometido a estabelecer "apenas um corredor seguro para permitir a libertação de Edan".

Em um comunicado divulgado por seu gabinete, Netanyahu reiterou que as negociações para um possível acordo que resulte na libertação de todos os reféns em Gaza acontecerão "sob fogo" e que Israel prepara "uma intensificação dos combates".

Em entrevista ao Canal 13 israelense, Yael Alexander ressaltou que a batalha pela libertação dos demais reféns continua.

— Ainda não acabou, há mais reféns em Gaza. Quando ele sair, restarão 58 — disse ela, acrescentando: “não devemos descansar enquanto não levarmos todos de volta para casa”.

A avó do jovem libertado afirmou que ele deverá se encontrar com o presidente Trump no Catar “se puder”.

Quem é Edan Alexander?

Alexander foi sequestrado em 7 de outubro de 2023, ele tinha 19 anos na época. Ele servia como soldado em uma unidade de infantaria de elite na fronteira de Gaza quando foi sequestrado por combatentes palestinos.

O jovem nasceu em Tel Aviv e cresceu no estado americano de Nova Jersey. Ele retornou a Israel depois do ensino médio para se juntar ao exército. Agora, com 21 anos, acredita-se que ele seja o último refém israelense-americano vivo mantido pelo Hamas em Gaza.

A libertação de Alexander já havia sido discutida entre os líderes do Hamas e o negociador de reféns dos EUA, Adam Boehler.

Steve Witkoff, enviado especial do presidente dos EUA, Donald Trump, chamou a libertação de Alexander de "prioridade absoluta" algumas semanas atrás. O Hamas já libertou 38 reféns sob um cessar-fogo de curta duração que começou em 19 de janeiro.

