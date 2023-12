Último Viva a Guararapes do ano tem Papai Noel gigante como destaque

A- A+

O "Natal da Cidade" é o tema do último Viva a Guararapes de 2023, deste domingo (10), que conta com programação extensa até as 17h no Centro do Recife. O destaque desta edição é o Polo Papai Noel, um espaço instagramável para registro de fotos com um boneco inflável gigante do Bom Velhinho, com mais de três metros de altura.

O Viva a Guararapes é um evento gratuito com atividades esportivas, culturais, economia criativa e de lazer, organizado pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer, com apoio do Programa Recentro, e tem o objetivo de trazer os recifenses e visitantes para vivenciar e ocupar o centro da cidade, aproveitar suas paisagens, arquitetura e história.

Em visita ao Viva a Guararapes na manhã deste domingo (10), Antônio Coelho, secretário de Turismo e Lazer do Recife, falou sobre a expectativa do projeto para 2024. "Essa última edição do Viva Guararapes de 2023 tem um teor mais natalino com diversas ativações, pra gente ter o espírito de Natal na Guararapes. Tenho certeza que vamos encerrar esse ano com chave de ouro. No próximo ano, vamos fortalecer o programa, com novas atividades, ativações na parte esportiva, cultural. Esse programa fica cada vez mais recifense e sentimos a sociedade da cidade se envolvendo, dando cada vez mais contribuições. O Viva a Guararapes realmente é um programa vivo, que é construído junto com a população e eu tenho certeza que ele vai evoluir naturalmente cada vez mais", disse o secretário.

Além das atividades natalinas, a programação também conta com o Polo Vivências Circenses, com apresentação de malabares (bolinhas e pratinhos), equilíbrio em arame fixo, trapezinho fixo, tecido e lira. O Polo Infantil, com o futebol de sabão, escorregador, banho de espuma, escalada inflável, camas eslásticas, arena baby kids, castelo de bolinhas, totó radical e oficina de balão e pintura.

Já o Polo Esportivo conta com basquete e vôlei de rua, badminton, futebol de barrinha e patinação. No Polo Cultural e Artístico, além das apresentações do Pastoril Saltos Cia de Dança, o espaço terá Mambembes; Kid Camaleão; e um show da cantora Flávia Reis. Enquanto isso, o Palco Sesc contará com apresentações do Grupo Coral, Show de MPB com Rubens Mendes, Homem Aranha, Palhaço Piripaque, Maracatu (itinerante/ cortejo), e a Banda infantil Alegria de Brincar.

Para a assistente administrativa Cínthia Carolina, o Viva a Guararapes é um evento completo. "Essa é a segunda vez que a gente vem. A primeira foi no Dia das Crianças. Eu gosto mutio do Viva. Gosto da organização, do evento e de tudo que ele propõe, do colorido, a questão do trabalho. Deveria ter muitas coisas como essa no Recife", disse.

Já para a dona de casa Edna Marinho, que comparece em todas as edições do Viva a Guararapes, o projeto está cada vez melhor. "Eu amo o Viva a Guararapes. A prefeiura está de parabéns por esse projeto. Com as crianças, nós não nos preocupamos. Eles ficam à vontade, brincam. Eu amo tudo que acontece na Viva a Guararapes", pontua.

Vacinação e adoção

No Polo de Serviços, a população pode colocar em dia a vacinação de Covid-19, além de realizar a testagem de HIV, Sífilis e hepatites virais. Já no Polo PET tem cães e gatos prontos para adoção responsável, pré-agendamento de castração, recebimento de denúncias de maus-tratos e recebimento de doação de ração e de material de limpeza.

No Polo Meio Ambiente e da Secretaria da Mulher também são realizadas ações de conscientização da Secretaria de Meio Ambiente, brincado de agroecologia com as crianças, Feira Agroecológica, também terá Remédios Fitoterápicos, plantas ornamentais da Mandacaru e Cia; produtos agroecológicos da Manga Rosa Agroecologia Urbana e a compostagem pedagógica do Coletivo Chié do Entra.

