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Conflito Últimos acontecimentos da guerra entre EUA e Irã Confira a seguir as principais atualizações do conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou bombardear Omã, 60 dias depois da assinatura de um memorando de entendimento com vistas a alcançar um acordo de paz para pôr fim à guerra com o Irã.

Confira a seguir os últimos acontecimentos do conflito no Oriente Médio:

Navio atingido por "projétil não identificado" em Ormuz

Um "projétil não identificado" atingiu um navio quando a embarcação atravessava o Estreito de Ormuz, o que provocou uma vítima, anunciou nesta terça-feira (18) a agência marítima britânica UKMTO, sem informar se a pessoa morreu ou ficou ferida.

"O impacto danificou a casa de máquinas e causou uma vítima entre a tripulação. Os demais tripulantes estão recebendo assistência da Guarda Costeira de Omã", indicou a agência em um comunicado publicado no X.

"Explosão" no leste do Curdistão iraquiano deixa 18 feridos

Uma "explosão" atingiu um depósito de produtos petrolíferos no leste do Curdistão iraquiano e deixou 18 feridos, informou nesta terça-feira o jornal local Rudaw, que citou o subsecretário de Saúde da província de Sulaymaniyah, sem revelar mais detalhes.

A agência oficial de notícias iraniana Irna informou que o chefe da diplomacia iraniana, Abbas Araghchi, conversou por telefone com seu homólogo iraquiano, Fouad Hussein, sobre os "últimos acontecimentos regionais e questões de segurança fronteiriça".

Kushner qualifica diálogos entre EUA e Irã como "muito positivos"

O enviado americano Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, qualificou como "muito positivos" os diálogos entre Washington e Teerã com o objetivo de concluir um acordo para pôr fim ao conflito.

Em declarações à Fox News, ele disse que, embora não haja "muita confiança" entre os Estados Unidos e o Irã após "todos esses anos de ausência de relações e de diálogo", Kushner assegurou que "as duas partes estão muito seriamente envolvidas".

Trump ameaça bombardear Omã

Trump ameaçou bombardear Omã se o país "se interpor" em um acordo com o Irã sobre o Estreito de Ormuz, e instou Teerã a se render.

"Se Omã se interpuser, nós vamos bombardeá-los e destruí-los", disse o presidente ao canal Fox, ao se referir às conversas em curso entre Omã e o Irã para controlar Ormuz, paralelas às aproximações impulsionadas pelos Estados Unidos.

Irã e Omã dialogam há semanas sobre futuros acordos de navegação marítima por essa rota estratégica, e o Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmou mais cedo nesta segunda que as duas partes trabalham em uma declaração conjunta.

Iraque investigará ataque no Curdistão

O governo federal do Iraque disse, nesta segunda-feira, que abrirá uma investigação sobre um ataque contra o escritório do primeiro-ministro da região autônoma do Curdistão, Masrour Barzani, que as autoridades regionais atribuíram ao Irã.

O chanceler iraniano Araghchi condenou o ataque e conclamou os "amigos curdos" do Irã a "permanecerem em alerta diante de possíveis manobras destinadas a colocar países vizinhos uns contra os outros".

Não houve registro de vítimas no ataque.

Irã considera caduco o prazo de negociação de 60 dias

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, afirmou, nesta segunda-feira, que o prazo de 60 dias para as negociações iraniano-americanas incluído no memorando de entendimento de junho deixou de ter efeito devido às "violações" cometidas por Washington.

"Não iniciamos nenhuma negociação porque, poucas semanas após a assinatura, começaram violações generalizadas do acordo, anulando, assim, a disposição dos 60 dias", disse.

Houthis atacam navios militares sauditas

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, atacaram um navio militar saudita e quatro embarcações de escolta no Mar Vermelho, como parte de seu bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, disse seu porta-voz militar, Yahya Saree, nesta segunda-feira.

Os houthis estão em guerra com a Arábia Saudita desde que esta interveio na guerra civil do Iêmen em 2015, mas havia um cessar-fogo em vigor desde 2022. Essa trégua deixou de ser respeitada no mês passado, quando o Iêmen se envolveu na guerra mais ampla no Oriente Médio.

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