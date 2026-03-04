A- A+

PANORAMA Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Conflito foi deflagrado por um ataque de Israel e dos Estados Unidos em 28 de fevereiro contra o Irã

Israel atingiu "dezenas de alvos" nesta quarta-feira (4) no Irã e lançou "ataques em larga escala" na capital da República Islâmica, enquanto Teerã afirma que tem o "controle total" do estratégico Estreito de Ormuz.

Confira os acontecimentos mais recentes do conflito deflagrado por um ataque de Israel e dos Estados Unidos em 28 de fevereiro contra o Irã.

Ataques em "larga escala" no Irã

O Exército israelense anunciou nesta quarta-feira que atingiu dezenas de alvos no Irã e "iniciou uma série de ataques em larga escala contra alvos do regime" em Teerã.

Um avião israelense F-35 derrubou um caça iraniano YAK-130 sobre Teerã, segundo o Exército, que também relatou um ataque contra um centro militar subterrâneo secreto do programa nuclear do Irã na região da capital da República Islâmica, no qual destruiu "um elemento-chave da capacidade do regime iraniano de desenvolver armas atômicas".

As forças dos Estados Unidos atacaram "quase 2.000 alvos" desde o início da guerra, indicou na terça-feira um comandante militar.

A mesma fonte destacou que os bombardeios das primeiras 24 horas foram duas vezes mais intensos que os do início da invasão do Iraque em 2003.

Israel amplia ataques no Líbano

Israel intensificou nesta quarta-feira os bombardeios no Líbano. As forças do país atacaram a área que abriga o palácio presidencial, perto de Beirute, vários pontos ao sul da capital e redutos do grupo pró-iraniano Hezbollah.

Um novo ataque atingiu a periferia sul de Beirute, depois que o Exército israelense emitiu uma ordem de evacuação.

Um bombardeio teve como alvo um hotel em Hazmieh, subúrbio cristão de Beirute, próximo do palácio presidencial e de várias missões diplomáticas.

Antes, ataques israelenses mataram pelo menos 11 pessoas no sul da capital e em Baalbek, segundo o Ministério da Saúde e a imprensa estatal.

Irã dispara mísseis contra alvos americanos e israelenses

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, anunciou nesta quarta-feira que lançou mais de 40 mísseis contra alvos americanos e israelenses, sem revelar mais detalhes.

Um míssil iraniano atingiu na terça-feira a base militar americana de Al Udeid, no Catar, sem provocar vítimas, segundo o Ministério da Defesa catari.

O Irã não tem a intenção de negociar com os Estados Unidos e está preparado para uma guerra longa, declarou nesta quarta o principal conselheiro do falecido líder supremo Ali Khamenei.

O Irã se encontra "em estado de guerra" e atuará com "firmeza" contra aqueles que atuam contra a República Islâmica, advertiu o chefe do Poder Judiciário.

Funeral para Khamenei

O funeral de Estado de Ali Khamenei, que morreu no sábado durante os ataques de Israel e dos Estados Unidos, e que inicialmente estava previsto para começar na noite desta quarta-feira, com duração de três dias, foi "adiado", informou a televisão estatal.

"A cerimônia de despedida do imã mártir foi adiada (...) diante da previsão de uma participação sem precedentes", afirmou a televisão estatal. A nova data será "comunicada posteriormente", acrescentou.

Khamenei, que tinha 86 anos, será enterrado na cidade sagrada de Mashhad (nordeste do país), de onde era natural. Ele governou o país por quase quatro décadas.

Sucessor de Khamenei será alvo, alerta Israel

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, ameaçou eliminar qualquer dirigente iraniano escolhido para suceder a Khamenei.

"Qualquer dirigente eleito pelo regime terrorista iraniano (...) será alvo de assassinato, não importa o seu nome nem onde se esconda", afirmou Katz na rede social X. "O primeiro-ministro e eu ordenamos ao Exército que se prepare para agir por todos os meios necessários para cumprir esta missão", acrescentou.

Irã anuncia "controle total" do Estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária iraniana anunciou que tem o "controle total" do Estreito de Ormuz, ponto estratégico para o comércio mundial de petróleo na entrada do Golfo Pérsico.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na terça-feira que a Marinha de seu país poderia escoltar petroleiros em Ormuz "se for necessário".

Impacto financeiro

O petróleo prosseguia em alta nesta quarta-feira. O barril de Brent do Mar do Norte subia 2,83%, a 83,70 dólares. Na terça-feira, a cotação superou 85 dólares pela primeira vez desde julho de 2024.

As Bolsas asiáticas seguiram a tendência de Wall Street, que fechou em queda na terça-feira, tensa com o risco de uma crise prolongada no Oriente Médio e suas consequências para a inflação, com os valores de tecnologia especialmente afetados.

A Bolsa de Seul perdeu mais de 12%, enquanto a de Tóquio recuou 3,6% no fechamento. Na Europa, as Bolsas abriram de maneira estável, após duas sessões no vermelho.

Evacuações

Um primeiro voo com cidadãos franceses que estavam bloqueados no Oriente Médio pousou no aeroporto Charles de Gaulle, perto de Paris, na manhã desta quarta-feira. Espanha, Alemanha e Reino Unido também estão organizando processos de retirada.

- França e Reino Unido enviam reforços -

A França anunciou o envio de reforços militares ao Oriente Médio, incluindo o porta-aviões Charles de Gaulle e aviões de combate Rafale. O Reino Unido anunciou o envio de um navio de guerra e de sistemas antidrones para proteger suas bases no Chipre.

Espanha diz "não" à guerra

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, respondeu nesta quarta-feira com um "não à guerra" às críticas de Trump por não ceder as bases do país para os ataques ao Irã.

"Não seremos cúmplices de algo que é ruim para o mundo e também contrário aos nossos valores e interesses, simplesmente por medo das represálias de alguém", acrescentou Sánchez.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, considerou que os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã "à primeira vista, parecem não estar em conformidade, ou que são incompatíveis com o direito internacional".

Irã atacaria primeiro, afirma Trump

Trump afirmou na terça-feira que o Irã iria "atacar primeiro".

"Acho que eles iam atacar primeiro e eu não queria que isso acontecesse. Então, de certo modo, talvez eu tenha forçado a mão de Israel", disse o presidente à imprensa durante uma reunião com o chanceler alemão, Friedrich Merz, na Casa Branca.

O Pentágono identificou na terça-feira quatro dos seis militares americanos que morreram na guerra. Eles faleceram em um ataque com drone no Kuwai

