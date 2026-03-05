A- A+

CONFLITO Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Região está em conflito desde sábado (28)

A seguir, os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

Mais de 1.200 mortos no Irã

A agência oficial de notícias iraniana Irna afirmou nesta quinta-feira (5) que o número de mortos desde o início, no sábado, dos ataques dos Estados Unidos e de Israel supera 1.230 pessoas, um balanço que a AFP não consegue verificar com fontes independentes.

O balanço anterior, publicado na quarta-feira, era de 1.045 mortos, entre civis e militares.

Irã anuncia ataque contra base americana no Iraque

O Exército iraniano afirmou nesta quinta-feira que lançou um ataque com drones contra uma base americana em Erbil, capital do Curdistão iraquiano.

Azerbaijão atingido

Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira no exclave azeri de Nakhichevan, após o impacto de dois drones disparados do Irã contra um aeroporto e as imediações de uma escola, segundo as autoridades locais.

O Exército iraniano negou ter lançado drones contra o Azerbaijão e acusou Israel de executar ações para "perturbar as relações entre países muçulmanos".

Míssil destinado à Turquia

Um míssil balístico lançado na quarta-feira a partir do Irã tinha como alvo a Turquia, confirmou nesta quinta-feira à AFP um fonte da Otan, contrariando uma autoridade turca que havia afirmado que o míssil tinha como alvo uma base militar no Chipre.

Reforços europeus ao Chipre

Espanha e Itália anunciaram nesta quinta-feira que enviarão recursos navais ao Chipre, quatro dias após um ataque de drones iranianos contra a base britânica de Akrotiri, na ilha do Mediterrâneo.

Os reforços navais serão adicionados aos navios de guerra enviados pela França e pela Grécia, e aos que o Reino Unido ainda deve enviar. O ministro da Defesa britânico, John Healey, visita a ilha nesta quinta-feira.

Irã reivindica ataque ao aeroporto Ben Gurion

A Guarda Revolucionária afirmou que lançou mísseis contra o aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, e contra uma base aérea israelense situada no mesmo local.

Irã envia outro navio ao Sri Lanka

Um segundo navio de guerra iraniano segue para o Sri Lanka, no Oceano Índico, um dia após um submarino americano torpedear uma fragata iraniana, informou o ministro cingalês da Comunicação, Nalinda Jayatissa.

O Sri Lanka afirmou que recuperou os corpos de 84 marinheiros do navio. Quase 30 tripulantes foram resgatados com ferimentos graves e dezenas continuam desaparecidos.

Explosões no Catar, Bahrein e Arábia Saudita

O Catar é alvo de um "ataque com mísseis", anunciou o Ministério da Defesa pouco após fortes explosões na capital, Doha. Jornalistas da AFP também ouviram explosões na capital do Bahrein, Manama.

Na capital da Arábia Saudita, Riade, alguns diplomatas ocidentais receberam ordem para buscar refúgio, informaram fontes oficiais à AFP.

Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, seis trabalhadores estrangeiros ficaram feridos em uma área industrial devido à queda dos destroços de um drone interceptado, informaram as autoridades locais.

EUA pede a Israel para seguir "até o fim"

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou, segundo um comunicado de seu gabinete, que seu homólogo americano, Pete Hegseth, o instou a prosseguir com a operação "até o fim".

Irã acusa EUA e Israel de ataques "deliberados" contra civis

O Irã acusou Estados Unidos e Israel de ataques "deliberados" contra áreas civis.

"Nosso povo está sendo brutalmente massacrado enquanto os agressores miram deliberadamente áreas civis e qualquer lugar que acreditam que provocará o máximo sofrimento e perdas humanas", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, no X.

Ataques em Teerã

O Exército israelense lançou outra série de ataques "em larga escala" contra Teerã. Os alvos eram "as infraestruturas do regime" iraniano, segundo um comunicado militar.

A agência de notícias iraniana Tasnim relatou várias explosões na capital.

Internet cortada

O corte de internet no Irã já dura cinco dias. "A conectividade permanece em torno de 1% do nível habitual", informou o site especializado em cibersegurança NetBlocks.

Suposta morte de líder do Hamas

A agência estatal de notícias libanesa ANI afirmou que um ataque israelense matou um chefe do movimento islamista Hamas em um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano.

Wasim Atallah al Ali e sua esposa morreram quando "um drone inimigo atacou sua residência" no campo de Beddawi, informou a ANI, que o descreveu como um alto comandante do Hamas.

Teste para a economia mundial (FMI)

O conflito no Oriente Médio está colocando "mais uma vez à prova" a resiliência econômica mundial, afirmou a diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

"Se o conflito se prolongar, é evidente que poderia afetar os preços mundiais da energia, a confiança dos mercados, o crescimento e a inflação, além de representar novas exigências aos líderes políticos em todo o mundo", declarou.

China determina suspensão das exportações de gasolina

A China pediu às suas principais refinarias que suspendam as exportações de diesel e gasolina porque a guerra representa um risco de escassez de abastecimento, informou a agência Bloomberg.

Beirute, atingida mais uma vez

O leste e o sul de Beirute, redutos do movimento pró-iraniano Hezbollah, foram alvos de novos ataques aéreos na madrugada de quinta-feira.

A agência de notícias libanesa ANI afirmou que seis membros de duas famílias morreram em ataques aéreos no sul do país. No leste, distante da fronteira com Israel, um ataque atingiu um veículo e matou duas pessoas.

