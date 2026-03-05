Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio
O número de mortos chega a 102 mortos e 638 feridos
A agência oficial de notícias iraniana Irna afirmou, nesta quinta-feira (5), que o número de mortos desde o início, no sábado, dos ataques dos Estados Unidos e de Israel supera 1.230 pessoas, um balanço que a AFP não consegue verificar com fontes independentes.
O balanço anterior, publicado na quarta-feira, era de 1.045 mortos, entre civis e militares.
Mais de 100 mortos no Líbano
O número de mortos nos ataques israelenses no Líbano desde que o país se viu envolvido na guerra regional na segunda-feira chega a 102 mortos e 638 feridos, anunciou o Ministério da Saúde libanês nesta quinta-feira.
O ministro das Finanças de Israel, o político de extrema direita Bezalel Smotrich, advertiu os moradores dos subúrbios do sul de Beirute, reduto do Hezbollah, que o distrito enfrentará uma devastação semelhante à de Gaza.
- Barril de petróleo WTI sobe 5% -
O preço do barril de petróleo WTI americano operava em alta de 5,33% por volta das 15h30 (12h30 em Brasília) desta quinta-feira, a 78,64 dólares, seu nível mais alto em mais de um ano.
- UE e países do Golfo exigem que Irã detenha ataques -
Os países do CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) e da União Europeia (UE) exigiram, nesta quinta-feira, em uma declaração conjunta, que o Irã ponha fim a seus "ataques injustificados" no Oriente Médio, que ameaçam a "segurança mundial".
- Irã anuncia ataque contra base americana no Iraque -
O Exército iraniano afirmou nesta quinta-feira que lançou um ataque com drones contra uma base americana em Erbil, capital do Curdistão iraquiano.
- Azerbaijão atingido -
Duas pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira no exclave azeri de Nakhichevan, em um ataque de drones contra um aeroporto e as imediações de uma escola, segundo as autoridades locais.
O Exército iraniano negou ter lançado drones contra o Azerbaijão e acusou Israel de executar ações para "perturbar as relações entre países muçulmanos".
- Reforços europeus ao Chipre -
Espanha e Itália anunciaram, nesta quinta-feira, que enviarão recursos navais ao Chipre, quatro dias após um ataque de drones iranianos contra a base britânica de Akrotiri, na ilha do Mediterrâneo.
Os reforços navais serão adicionados aos navios de guerra enviados pela França e pela Grécia, e aos que o Reino Unido ainda deve enviar. O ministro da Defesa britânico, John Healey, visita a ilha nesta quinta-feira.
- Reino Unido envia quatro aviões ao Catar -
O Reino Unido enviará quatro aviões de combate Typhoon ao Catar para reforçar suas "operações defensivas" no Oriente Médio, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro britânico, o trabalhista Keir Starmer, sem precisar quantos desses caças já estão presentes na região.
- Irã reivindica ataque ao aeroporto Ben Gurion -
A Guarda Revolucionária afirmou que lançou mísseis contra o aeroporto internacional Ben Gurion, perto de Tel Aviv, e contra uma base aérea israelense situada na mesma região.
- Irã envia outro navio ao Sri Lanka
Um segundo navio de guerra iraniano segue para o Sri Lanka, no Oceano Índico, um dia após um submarino americano torpedear uma fragata iraniana, informou o ministro cingalês da Comunicação, Nalinda Jayatissa.
O Sri Lanka afirmou que recuperou os corpos de 84 marinheiros do navio. Quase 30 tripulantes foram resgatados com ferimentos graves e dezenas continuam desaparecidos.
- Explosões em Catar, Bahrein e Arábia Saudita -
O Catar é alvo de um "ataque com mísseis", anunciou o Ministério da Defesa pouco após fortes explosões na capital, Doha. Jornalistas da AFP também ouviram explosões na capital do Bahrein, Manama.
Na capital da Arábia Saudita, Riade, alguns diplomatas ocidentais receberam ordem para buscar refúgio, informaram fontes oficiais à AFP.
Em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, seis trabalhadores estrangeiros ficaram feridos em uma área industrial devido à queda dos destroços de um drone interceptado, informaram as autoridades locais.
- EUA pede a Israel para seguir "até o fim" -
O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou, em um comunicado de seu gabinete, que o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, o instou a prosseguir com a operação "até o fim".
- Irã acusa EUA e Israel de ataques "deliberados" contra civis -
O Irã acusou Estados Unidos e Israel de ataques "deliberados" contra áreas civis.
"Nosso povo está sendo brutalmente massacrado enquanto os agressores miram deliberadamente áreas civis e qualquer lugar que acreditam que provocará o máximo sofrimento e perdas humanas", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baqai, no X.
- Ataques em Teerã -
O Exército israelense lançou outra série de ataques "em larga escala" contra Teerã. Os alvos eram "as infraestruturas do regime" iraniano, segundo um comunicado militar.
A agência de notícias iraniana Tasnim relatou várias explosões na capital.
- Internet cortada -
O corte de internet no Irã já dura cinco dias. "A conectividade permanece em torno de 1% do nível habitual", informou o site especializado em cibersegurança NetBlocks.
- Teste para a economia mundial (FMI) -
O conflito no Oriente Médio está colocando "mais uma vez à prova" a resiliência econômica mundial, afirmou a diretora geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.
"Se o conflito se prolongar, é evidente que poderia afetar os preços mundiais da energia, a confiança dos mercados, o crescimento e a inflação, além de representar novas exigências aos líderes políticos em todo o mundo", declarou.