Guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Jornalistas da AFP informaram sobre uma forte explosão na capital iraniana na madrugada desta terça-feira (10, data local), ao mesmo tempo em que se ouviram aviões sobrevoando a área

Confira, a seguir, os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

"Onda de ataques" sobre Teerã

Jornalistas da AFP informaram sobre uma forte explosão na capital iraniana na madrugada desta terça-feira (10, data local), ao mesmo tempo em que se ouviram aviões sobrevoando a área. Também foram registradas várias detonações no leste da cidade. Pouco depois, o exército israelense anunciou que havia lançado "uma ampla onda de ataques" sobre Teerã.

Ataque iraniano no Bahrein

O governo do Bahrein informou nas primeiras horas desta terça-feira que um ataque iraniano contra uma área residencial na capital, Manama, causou a morte de uma pessoa e deixou outras feridas.

Consulado dos Emirados no Curdistão iraquiano atingido por drone

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram na madrugada desta terça-feira que seu consulado-geral no Curdistão iraquiano foi alvo de um ataque com drone. Esse ataque "constitui uma perigosa escalada e uma ameaça à segurança e à estabilidade regional", declarou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. Foram registrados danos materiais, mas não houve vítimas, segundo a mesma fonte.

Trump ameaça atacar o Irã "muito duramente" se bloquear o fornecimento de petróleo

"Não vou permitir que um regime terrorista mantenha o mundo como refém e tente interromper a oferta mundial de petróleo. E se o Irã fizer algo nesse sentido, serão atingidos muito, muito duramente", declarou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Flórida. "É melhor que não brinquem esse jogo", advertiu.

Queda da cotação do petróleo

O petróleo terminou a sessão em alta na segunda-feira, mas as cotações caíram no fechamento depois de os barris terem superado os 100 dólares durante o dia, após o presidente Donald Trump afirmar que a guerra com o Irã está "praticamente terminada".

O preço do barril de Brent do mar do Norte para entrega em maio subiu para 98,96 dólares no fechamento. Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em abril, chegou a 94,77 dólares.

Trump anunciou que levantará algumas sanções petrolíferas devido à turbulência do mercado causada pela guerra, e isso voltou a pressionar os preços para baixo.

EUA investiga explosão em escola iraniana

Os Estados Unidos estão investigando uma grande explosão que destruiu uma escola primária na cidade meridional de Minab nos primeiros dias da guerra desencadeada por ataques israelenses e americanos contra o Irã, disse Trump.

"Seja qual for o resultado do relatório, estou disposto a aceitá-lo", acrescentou, ao mesmo tempo em que sugeria que o Irã poderia ter atingido a escola por engano. O ataque deixou mais de 150 mortos, segundo o Irã.

EUA diz ter atacado 5 mil alvos em 10 dias de guerra

O Centcom, responsável pelas operações americanas no Oriente Médio, afirmou que os Estados Unidos atacaram mais de 5 mil alvos durante os primeiros 10 dias da guerra com o Irã.

Asilo a jogadoras iranianas de futebol na Austrália

A Austrália acolheu cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irã que pediram asilo por temerem ser perseguidas em seu país por não cantarem o hino nacional antes de uma partida. "São bem-vindas a permanecer na Austrália, aqui estão seguras e devem se sentir como em casa", disse o ministro do Interior, Tony Burke.

O governo australiano afirmou estar disposto a ajudar outros membros da equipe, caso precisem. O silêncio das jogadoras iranianas durante o hino antes de uma partida do torneio da Copa Asiática na Austrália na semana passada foi amplamente interpretado como um ato de desafio contra a república islâmica.

Mísseis disparados do Irã em direção à Turquia

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, propôs nesta segunda-feira a seu par turco, Recep Tayyip Erdogan, a criação de uma "equipe conjunta" para investigar os "supostos ataques de mísseis iranianos" contra a Turquia, durante uma conversa telefônica, segundo meios de comunicação iranianos.

Pezeshkian também acusou os Estados Unidos e Israel de querer "semear a discórdia" entre o Irã e seus vizinhos. O presidente turco havia advertido anteriormente o Irã sobre "passos equivocados e provocadores".

Sistemas de defesa da Otan interceptaram no espaço aéreo turco um míssil balístico disparado do Irã, no segundo incidente desse tipo em cinco dias, informou o Ministério da Defesa da Turquia.

"Profunda dor" do papa

O papa Leão XIV expressou sua "profunda dor" por "todas as vítimas dos recentes bombardeios no Oriente Médio", entre elas "numerosas crianças" e um sacerdote libanês, informou o serviço de imprensa do Vaticano.

