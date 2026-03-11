A- A+

guerra Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio O porta-voz militar de Israel disse que seu exército ainda tem "uma ampla lista de alvos" no Irã e que ampliará suas operações

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:



- Intenso bombardeio em Beirute -

Uma série de fortes explosões sacudiu Beirute, a capital do Líbano, depois que o exército israelense anunciou que está atacando com "grande força" na periferia sul da cidade, um reduto do Hezbollah.

Em paralelo, o movimento libanês pró-Irã afirmou ter lançado "dezenas de foguetes" contra o norte de Israel.

- "Amplo banco de alvos" no Irã -

O porta-voz militar de Israel, Effie Defrin, disse que seu exército ainda tem "uma ampla lista de alvos" no Irã e que ampliará suas operações.

Horas antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito terminará "em breve" e que "praticamente não resta nada para atacar" na república islâmica.

- Conselho de Segurança exige cessar de ataques ao Golfo -

O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que exige que o Irã cesse imediatamente seus ataques contra os países do Golfo.

- Funeral multitudinário em Teerã -

Milhares de pessoas se reuniram na praça Enghelab, em Teerã, para uma cerimônia fúnebre pelos altos funcionários mortos nos ataques dos Estados Unidos e de Israel.

A cerimônia multitudinária, que contrastou com o aspecto habitualmente deserto da cidade, foi realizada sob fortes medidas de segurança e protegida por forças especiais.

- "28 navios minadores" atacados, diz Trump -

Donald Trump assegurou que os Estados Unidos haviam atacado até agora "28 navios minadores" iranianos e afirmou que a ofensiva contra Teerã estava "muito adiantada" em relação ao calendário previsto.

Anteriormente, seu par francês, Emmanuel Macron, disse que não tinha "confirmação, nem por parte de serviços aliados nem por parte de nossos próprios serviços" de inteligência sobre o uso de minas navais pelo Irã no Estreito de Ormuz.

- Erro de coordenadas -

O jornal New York Times afirma que um erro na seleção de alvos por parte dos Estados Unidos provocou o ataque com mísseis Tomahawk contra uma escola primária iraniana.

As autoridades do país afirmam que o ataque no sul do país deixou mais de 150 mortos. A AFP não pode acessar o local do ataque nem verificar o número de vítimas.

- EUA menciona possíveis ataques a portos civis iranianos -

O comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) advertiu nesta quarta-feira (11) os civis iranianos para que se mantenham afastados dos portos do Estreito de Ormuz que, segundo Washington, são utilizados por Teerã para fins militares.

O Irã respondeu que, caso seus portos sejam atacados por Israel e pelos Estados Unidos, atingiria portos em países do Oriente Médio.

- Hackers iranianos reivindicam ciberataque contra grupos americanos -

Um grupo de piratas informáticos ligado ao Irã reivindicou nesta quarta-feira dois ciberataques contra grupos americanos: o fornecedor de equipamentos médicos Stryker e a plataforma de pagamentos digitais Verifone.

Em uma conta no X associada a esse grupo chamado Handala Hack, os autores justificam o ataque pelos vínculos entre a Stryker e Israel, já que o grupo industrial adquiriu em 2019 uma empresa israelense.

- Número de mortos no Líbano sobe para 634 -

O Líbano anunciou nesta quarta-feira que o número de mortos em 10 dias de combates entre Israel e o Hezbollah no contexto da guerra no Oriente Médio chegou a 634, e que mais de 800 mil pessoas se registraram como deslocadas.

Em números atualizados, o ministro da Saúde, Rakan Nassereddine, detalhou em uma coletiva de imprensa que o número de mortos incluía 91 crianças, acrescentando que mais de 1.500 pessoas ficaram feridas.

- Diversas empresas ocidentais fecham escritórios -

O grupo financeiro americano Citi e a consultoria britânica Deloitte pediram a seus funcionários que evacuassem seus escritórios em Dubai depois que o Irã ameaçou atacar bancos ligados aos Estados Unidos e a Israel no Oriente Médio. Outra consultoria britânica, a PwC, anunciou o fechamento de seus escritórios em vários países do Golfo como medida de precaução.

- Especialistas ucranianos em antidrones no Golfo -

Especialistas ucranianos em antidrones estão atuando no Catar, nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita, informou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

- "Isenções humanitárias" -

As Nações Unidas instaram as partes envolvidas no conflito do Oriente Médio a concederem "isenções humanitárias" para facilitar a passagem de ajuda humanitária pelo Estreito de Ormuz.

- Novo líder supremo ferido -

O embaixador iraniano em Londres declarou que Mojtaba Khamenei, o novo líder supremo, foi ferido no ataque que matou seu pai.

"Ele também estava lá e foi ferido no bombardeio", disse Alireza Salarian ao jornal britânico The Guardian. "Ouvi dizer que sofreu ferimentos nas pernas, mão e braço... Acredito que esteja no hospital", enfatizou.

- Liberação de 400 milhões de barris -

Os 32 países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE) decidiram por unanimidade liberar 400 milhões de barris de petróleo de suas reservas estratégicas para o mercado, a maior liberação da história da instituição, anunciou a AIE.

Veja também