Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

Drone iraniano cai sobre torre em Dubai

Um drone iraniano atingiu um edifício em Dubai, informaram nesta quinta-feira (12), noite de quarta no Brasil) os meios de comunicação estatais iranianos.

A emissora IRIB afirmou que um "drone de precisão guiada" havia alcançado uma torre em Dubai. O escritório de mídia de Dubai publicou no X que as autoridades estavam respondendo a "um incidente envolvendo um drone que caiu sobre um edifício".

Um morto em ataque a petroleiros perto do Iraque

Um ataque contra navios petroleiros próximos à costa do Iraque deixou um tripulante morto, indicou nesta quinta a televisão estatal iraquiana, citando as autoridades portuárias.

Farhan Al Fartousi, da Companhia Geral de Portos do Iraque, declarou ao canal que um membro da tripulação de um petroleiro havia morrido e 38 tinham sido resgatados até o momento, e que "as buscas pelos desaparecidos continuam".

EUA liberará petróleo de sua reserva estratégica

Os Estados Unidos vão liberar progressivamente 172 milhões de barris de petróleo de sua reserva estratégica, no âmbito de um esforço conjunto dos países-membros da Agência Internacional de Energia (AIE) para limitar as consequências econômicas da guerra no Oriente Médio, anunciou um funcionário nesta quarta-feira.

Israel anuncia ataques "em larga escala" contra Teerã

"As IDF (Forças de Defesa de Israel) começaram uma onda de ataques em larga escala em Teerã. Mais detalhes serão fornecidos em breve", disse o exército israelense em seu canal oficial no Telegram.

Irã e Hezbollah lançam ataques conjuntos contra Israel

A Guarda Revolucionária do Irã informou na madrugada de quinta-feira que havia realizado uma operação conjunta com seu aliado libanês Hezbollah contra alvos em Israel.

A operação teve "mais de 50 alvos" em território israelense, entre eles bases militares em Haifa, Tel Aviv e Berseba. A Guarda também atacou as bases americanas de Al Kharj, na Arábia Saudita, e Al Azraq, na Jordânia, segundo um comunicado divulgado pelas agências de notícias Fars e Tasnim.

Irã denuncia ataques com drones israelenses

Ataques com drones israelenses mataram vários membros das forças de segurança iranianas posicionados em postos de controle em Teerã, de acordo com a Fars, nos primeiros ataques desse tipo desde o início da guerra.

Trump diz que "praticamente não resta nada para atacar" no Irã

O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos devem "terminar o trabalho" no Irã. Antes, ele havia assegurado que "praticamente não resta nada para atacar" na república islâmica e que o conflito terminará "em breve".

"Satanás em pessoa"

Um alto assessor militar do líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, atacou Trump em declarações à televisão estatal nesta quarta-feira. "Trump é o presidente americano mais corrupto e estúpido", disse Yahya Rahim Safavi. “É Satanás em pessoa.”

Intenso bombardeio em Beirute

Uma série de fortes explosões sacudiu Beirute, a capital do Líbano, depois que o exército israelense anunciou que está atacando com "grande força" na periferia sul da cidade, um reduto do Hezbollah.

Em paralelo, o movimento libanês pró-Irã afirmou ter lançado "dezenas de foguetes" contra o norte de Israel.

"Amplo banco de alvos" no Irã

O porta-voz militar de Israel, Effie Defrin, disse que seu exército ainda tem "uma ampla lista de alvos" no Irã e que ampliará suas operações.

Horas antes, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o conflito terminará "em breve" e que "praticamente não resta nada para atacar" na república islâmica.

Conselho de Segurança exige cessar de ataques ao Golfo

O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que exige que o Irã cesse imediatamente seus ataques contra os países do Golfo.

Petróleo segue em alta

Os preços do petróleo continuaram em alta e as bolsas em baixa nesta quarta-feira, apesar de a Agência Internacional de Energia (AIE) ter anunciado um desbloqueio recorde de reservas estratégicas de petróleo bruto para compensar os problemas de abastecimento vindos do Oriente Médio.

Erro de coordenadas

O jornal New York Times afirma que um erro na seleção de alvos por parte dos Estados Unidos provocou o ataque com mísseis Tomahawk contra uma escola primária iraniana.

As autoridades do país afirmam que o ataque no sul do país deixou mais de 150 mortos. A AFP não pode acessar o local do ataque nem verificar o número de vítimas.

