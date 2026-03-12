A- A+

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Desde recorde nos preços do petróleo a a nova onda de ataques em Teerã, grandes eventos marcam a sub-região nesta terça-feira (12)

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

- Petróleo fecha no nível mais alto desde 2022 -

O barril de Brent, referência internacional para o petróleo, subiu 9,22%, até 100,46 dólares, e fechou em um nível não alcançado desde agosto de 2022 devido às preocupações sobre o fornecimento depois que o Irã prometeu manter fechado o Estreito de Ormuz.

Seu equivalente norte-americano, o barril de West Texas Intermediate, avançou 9,72%, até 95,73 dólares.

- Irã ameaça "destruir" infraestruturas petrolíferas -

O chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, Ali Larijani, declarou que seu país não cederá até que os Estados Unidos lamentem o "grave erro de cálculo" de ter lançado uma guerra contra a república islâmica.

Larijani disse no X que o presidente dos Estados Unidos, Donald "Trump afirma que quer uma vitória rápida, mas embora iniciar uma guerra seja fácil, não se pode vencê-la com alguns tuítes".

"Não cederemos até que ele lamente esse grave erro de cálculo", advertiu.

Mais tarde, Larijani ameaçou "incendiar" e "destruir" instalações petrolíferas e de gás no Oriente Médio em caso de um ataque contra os centros de produção e os portos iranianos.

- Netanyahu zomba do novo líder supremo iraniano -

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, zombou do novo líder supremo do Irã e afirmou que o aiatolá Mojtaba Khamenei não pode comparecer em público, depois que seu pai e antecessor, Ali Khamenei, morreu em um ataque no início da guerra.

"Eliminamos o velho tirano, e o novo tirano, o fantoche da Guarda Revolucionária, não pode mostrar seu rosto em público", disse.

- Israel anuncia nova onda de ataques em Teerã -

O Exército de Israel anunciou, ao cair da noite desta quinta-feira (12), que lançou uma nova onda de ataques em Teerã, como parte de sua ofensiva contra o Irã.

"As FDI [o Exército israelense] acabam de começar uma onda de ataques em grande escala dirigidos contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em toda Teerã", afirmou.

- EUA atacou cerca de 6 mil alvos -

O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio informou que desde o início da guerra suas forças atacaram aproximadamente 6 mil alvos, inclusive cerca de 60 embarcações e 30 navios minadores.

- Reunião extraordinária sobre Ormuz -

A Organização Marítima Internacional (OMI) realizará uma sessão extraordinária nos dias 18 e 19 de março para examinar o impacto da guerra no Oriente Médio sobre a navegação, "particularmente no Estreito de Ormuz", por onde normalmente passa um quinto do petróleo mundial.

O Irã e a guerra praticamente paralisaram o tráfego no Estreito de Ormuz, causando "a maior interrupção" no fornecimento de petróleo da história, segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o que elevou os preços do petróleo para mais de 100 dólares o barril.

- Irã permite que alguns países cruzem o Estreito de Ormuz -

O Irã permitiu que navios de alguns países cruzassem o Estreito de Ormuz, declarou à AFP o vice-ministro das Relações Exteriores, Majid Takht-Ravanchi, em meio à guerra em curso com Estados Unidos e Israel.

Alguns países solicitaram permissão para usar essa via e o Irã "cooperou com eles", explicou o vice-ministro, descartando, porém, a concessão de permissão a "países que se uniram à agressão".

- Beirute, alvo de ataques israelenses -

O Exército de Israel anunciou o início de uma onda de ataques em Beirute, após alertar moradores de um bairro central da capital libanesa de que alvejariam um prédio na região.

"As Forças de Defesa de Israel lançaram uma onda de ataques contra a infraestrutura terrorista do Hezbollah em Beirute", afirmou um comunicado militar, enquanto imagens da AFPTV mostravam um ataque a um prédio no centro da cidade.

- Khamenei promete vingança -

O novo líder supremo iraniano, aiatolá Mojtaba Khamenei, convocou lutar contra os Estados Unidos e Israel até consumar "a vingança", em sua primeira mensagem desde que foi eleito, no domingo, para substituir ao seu pai.

"Por enquanto, foi concretizada uma pequena parte dessa vingança, mas enquanto não for completada, será uma das nossas prioridades", disse o novo líder, de 56 anos.

- Mais de 3 milhões de deslocados no Irã -

Cerca de 3,2 milhões de iranianos foram deslocados dentro do país desde o início da guerra, anunciou o Alto Comissariado da ONU para Refugiados (Acnur).





