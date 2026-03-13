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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Potentes explosões sacudiram na noite desta sexta-feira (13) a capital iraniana, informou um jornalista da AFP

Estes são os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

Fortes explosões em Teerã

Potentes explosões sacudiram na noite desta sexta-feira (13) a capital iraniana, informou um jornalista da AFP.



US$ 10 milhões

Os Estados Unidos ofereceram uma recompensa de 10 milhões de dólares (R$ 52,5 milhões) por informações sobre o paradeiro do guia supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e de outros altos funcionários desse país.

"Essas pessoas dirigem e controlam vários elementos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que planeja, organiza e executa atos de terrorismo em todo o mundo", afirmou o Departamento de Estado.

Corridas de F1 canceladas

Os Grandes Prêmios de Fórmula 1 do Bahrein e da Arábia Saudita serão cancelados ou adiados devido à guerra no Oriente Médio, indicou à AFP uma fonte.

O GP do Bahrein está programado para o fim de semana de 10 a 12 de abril, enquanto o da Arábia Saudita deveria ser realizado uma semana depois.

Bolsas em queda, petróleo em torno de US$ 100

Os preços do barril de petróleo estão ligeiramente acima dos 100 dólares e as bolsas recuaram na segunda semana de conflito.

7.600 bombardeios no Irã

Israel afirmou que realizou 7.600 bombardeios no Irã desde o início da guerra em 28 de fevereiro e 1.100 no Líbano, onde o exército israelense conduz desde 2 de março uma campanha contra o movimento islamista Hezbollah, aliado de Teerã.

111 drones

A Guarda Revolucionária do Irã indicou, por sua vez, que derrubou 111 drones inimigos "de diferentes tipos" desde o início da guerra desencadeada por ataques dos Estados Unidos e de Israel.

"Longo confronto"

O chefe do Hezbollah, Naim Qasem, afirmou que seu grupo está preparado para um "longo confronto" com Israel.

"Esta é uma batalha existencial, não uma batalha limitada ou simples", afirmou, antes de acrescentar que não permitirá que Israel "erradique" seu movimento.

Mais de 700 mortos no Líbano

O número de mortos pelos ataques de Israel contra o Líbano chegou a 773, incluindo 103 crianças, e os feridos já somam 1.933, informou o Ministério da Saúde.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo para reunir 325 milhões de dólares em ajuda humanitária para apoiar o Líbano na crise de deslocados provocada pela guerra.

Explosões em Tel Aviv

Várias explosões sacudiram nesta sexta-feira Tel Aviv, no centro de Israel, onde soaram as sirenes de alerta, informaram jornalistas da AFP depois de o exército israelense indicar disparos de mísseis a partir do Irã.

As explosões foram ouvidas até Jerusalém, a cerca de 70 quilômetros de Tel Aviv.

Manter-se fora da guerra

"Manter nosso país longe dessa fogueira é nossa principal prioridade", afirmou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.

"Estamos agindo com prudência contra complôs, armadilhas e provocações que buscam arrastar nosso país para a guerra", disse, defendendo respostas "apropriadas e prudentes".

Putin está ajudando "um pouco" o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que seu par russo, Vladimir Putin, está ajudando o Irã na guerra contra os Estados Unidos e Israel.

"Acho que ele pode estar ajudando um pouco, sim, suponho. E provavelmente pensa que nós estamos ajudando a Ucrânia, não é?", disse Trump em uma entrevista à Fox News Radio.

Khamenei "ferido e provavelmente desfigurado"

O novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, está "ferido e provavelmente desfigurado", declarou o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, em coletiva de imprensa.

"Sabemos que o novo suposto — e não tão supremo — líder está ferido e provavelmente desfigurado", afirmou.

Trump: o regime iraniano cairá "mas talvez não imediatamente"

O presidente dos Estados Unidos espera que o povo iraniano se levante para substituir o governo após os ataques militares americanos e israelenses, mas não acredita que isso ocorrerá imediatamente.

"Realmente acho que é um grande obstáculo a ser superado para pessoas que não têm armas. Acho que é um obstáculo muito grande... Vai acontecer, mas talvez não imediatamente", disse Trump à Fox News Radio.

Irã promete dar "uma lição memorável" aos EUA e a Israel

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, assegurou que seu país "dará uma lição memorável" aos Estados Unidos e a Israel após a ofensiva conjunta dos dois países contra a república islâmica, que desencadeou uma guerra no Oriente Médio.

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