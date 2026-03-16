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Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio Incêndio inrompe em Bagdá após ataque com drones contra embaixada dos EUA

Estes são os acontecimentos mais recentes da guerra no Oriente Médio:

Incêndio em Bagdá após ataque com drones contra embaixada dos EUA

Um incêndio irrompeu na noite desta segunda-feira (16) no terraço de um hotel na Zona Verde de Bagdá, um perímetro fortificado onde ficam as embaixadas. O Ministério do Interior informou que não registrou vítimas nem danos causados pelo impacto do "projétil".

Duas fontes de segurança iraquianas indicaram que um ataque com drones teve como alvo a embaixada dos Estados Unidos.

Ataque com drone em campo de petróleo nos Emirados

Um ataque com drones provocou nesta segunda um incêndio no importante campo petrolífero de Shah, nos Emirados Árabes Unidos, informaram as autoridades.

Hezbollah anuncia ataques no Líbano contra tropas israelenses

O movimento pró-iraniano Hezbollah afirmou nesta segunda ter atacado tropas e veículos israelenses em pelo menos três cidades fronteiriças libanesas, depois que o Exército israelense anunciou operações terrestres limitadas no país.

O grupo disse ter atacado posições israelenses em Aitaroun, Odaisseh e Taybeh.

A UE, relutante em reorientar sua missão marítima

Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia, reunidos em Bruxelas, descartaram a ideia de enviar ao Estreito de Ormuz a missão europeia de proteção do tráfego marítimo Aspides, indicou a chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas.

Ataque de drones no Iraque

Dois drones atacaram um importante campo petrolífero no sul do Iraque, informou um porta-voz do ministério responsável pelos hidrocarbonetos.

Um deles "atingiu uma torre de telecomunicações" sem causar danos e, segundo um funcionário de segurança, o outro teve como alvo os escritórios de uma empresa americana.

Mais de um milhão de deslocados no Líbano

Os bombardeios aéreos israelenses sobre o Líbano mataram 886 pessoas desde 2 de março, entre elas 111 crianças, 67 mulheres e 38 profissionais de saúde, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde libanês.

Além disso, a guerra obrigou mais de um milhão de pessoas a abandonar suas casas.

Restos de mísseis em locais sagrados de Jerusalém

A polícia de Israel informou que fragmentos de mísseis e restos de interceptadores caíram em locais sagrados de Jerusalém, incluindo a Esplanada das Mesquitas e "o complexo do Santo Sepulcro", após disparos de mísseis procedentes do Irã.

Risco de estagflação nos EUA

A guerra no Oriente Médio coloca os Estados Unidos em alto risco de cair na estagflação, uma combinação de alta inflação e estagnação econômica, afirmou Joseph Stiglitz, Nobel de Economia.

"O risco de estagflação parece ser bastante alto para os Estados Unidos", disse em uma entrevista à AFP.

Trump reprova falta de "entusiasmo"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou alguns países pela resposta morna ao seu chamado para colaborar na proteção de petroleiros no Estreito de Ormuz, bloqueado de fato pelo Irã.

"Levamos 40 anos protegendo eles e não querem se envolver", declarou. "Incentivamos fortemente as demais nações a se unirem a nós, e a fazê-lo rapidamente e com grande entusiasmo".

Irã ameaça atacar empresas dos EUA

A Guarda Revolucionária do Irã ameaçaram atacar empresas americanas no Oriente Médio e pediram que os funcionários evacuem as instalações.

Esse corpo armado não especificou quais companhias serão alvo, mas na semana passada a agência de notícias Tasnim publicou no Telegram uma lista de possíveis objetivos que incluía os escritórios de gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft e Nvidia em países do Golfo.

AIE disposta a liberar mais reservas estratégicas de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) disse estar disposta a liberar mais reservas estratégicas de petróleo "mais adiante, se for necessário".

Petróleo em queda

Os preços do petróleo operavam em baixa depois que um navio paquistanês cruzou o Estreito de Ormuz, alimentando as expectativas de que mais embarcações transitem por essa via, bloqueada pela guerra.

Irã disposto a levar a guerra tão longe quanto for necessário

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, alertou: "Acredito que, a esta altura, eles já aprenderam uma boa lição e entenderam com que tipo de nação estão lidando, uma que não hesita em se defender e está disposta a continuar com a guerra até onde for necessário, e a levá-la tão longe quanto for preciso".

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