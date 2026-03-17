Ter, 17 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça17/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte do comandante da força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada pela manhã por Israel

Reportar Erro
Destroços da embaixada americana em chamas, em BagdáDestroços da embaixada americana em chamas, em Bagdá - Foto: Ahmad Al-Rubaye / AFP

Confira os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

Irã confirma a morte de chefe da milícia Basij 
A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte do comandante da força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada pela manhã por Israel.

Israel informou que o poderoso secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, e o general Soleimani, chefe da milícia Basij, encarregado do aparelho repressivo central do Irã, morreram em bombardeios durante a noite.

O Irã ainda não confirmou a morte de Larijani, uma figura-chave do regime iraniano há décadas, que atuava como um dos estrategistas da guerra.

Israel adverte que vai "neutralizar" Mojtaba Khamenei 
O Exército israelense afirmou que está decidido a "localizar, encontrar e neutralizar" o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que não apareceu em público desde sua nomeação há mais de uma semana, depois que seu pai morreu em um ataque de Israel e dos Estados Unidos no início da guerra.

"Não se ouve, nem se vê Mojtaba Khamenei (...), mas posso dizer uma coisa: continuaremos perseguindo qualquer pessoa que represente uma ameaça para Israel", declarou o porta-voz militar Effie Defrin.

Ormuz não voltará a ser como antes, diz Irã 
O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, advertiu que o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz não voltará a ser como antes da guerra, mesmo depois que o conflito terminar.

Embaixada dos EUA em Bagdá é atingida 
Fortes explosões foram ouvidas na tarde desta terça-feira na capital iraquiana, Bagdá, observaram jornalistas da AFP, e um funcionário da Segurança relatou um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos.

Uma testemunha viu fogo na embaixada a partir de sua varanda, e o funcionário informou também sobre um incêndio que, segundo ele, foi provocado por um drone.

Turquia alerta para crise de refugiados "permanente" 
"Se a guerra (...) continuar, existe a possibilidade de que isso se torne uma crise permanente de refugiados, com pessoas buscando refúgio fora das fronteiras de seus países", disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, em uma coletiva de imprensa.

Leia também

• Ouro fecha em leve alta com temores de pressão inflacionária por guerra no Oriente Médio

• Alta do preço do petróleo devido à guerra no Irã perde força

• Diretor de contraterrorismo dos EUA deixa carga em protesto pela guerra

Trump considera boa a demissão de alto funcionário da inteligência 
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira, que a renúncia de uma autoridade americana de alto escalão de contraterrorismo, em protesto contra a guerra no Irã, era "uma coisa boa", porque ele era "muito fraco em segurança".

Joseph Kent, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA (NCTC), apresentou sua renúncia nesta terça-feira, afirmando que "não pode, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã".

Trump critica Otan e Starmer 
Donald Trump classificou a recusa de vários países da Otan em ajudar os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, como um "erro muito estúpido".

Trump também criticou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer: "Ele não demonstrou nenhum apoio e acho que isso é um grande erro".

Mais de 900 mortos no Líbano 
Os ataques israelenses mataram 912 pessoas no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, em 2 de março, sendo 111 delas crianças, informou o Ministério da Saúde libanês.

O Exército libanês anunciou a morte de três soldados nos bombardeios israelenses no sul.

Preço do petróleo se modera 
A alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio se moderou nesta terça-feira, embora tenha se mantido em torno de 100 dólares (526 reais), depois que vários países rejeitaram o apelo dos Estados Unidos para o envio de navios ao Estreito de Ormuz.

Manifestações em Teerã 
Grandes multidões se reuniram em Teerã e em outras cidades do Irã depois que as autoridades convocaram a população a se manifestar para lutar contra os “complôs” do inimigo. Essa convocatória foi feita depois que Israel anunciou a morte de Larijani e de Soleimani.

ONU alerta para risco de fome 
Uma prolongação da guerra no Oriente Médio até junho faria com que outras 45 milhões de pessoas sofressem de fome, alertou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

Israel ataca a periferia de Beirute 
A aviação de Israel bombardeou um subúrbio ao sul de Beirute, uma área considerada reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

Um morto em Abu Dhabi 
A queda de destroços de um míssil interceptado provocou a morte de uma pessoa na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi.

No Kuwait, destroços de outro míssil deixaram dois feridos em um centro médico.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter