A- A+

Conflito Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte do comandante da força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada pela manhã por Israel

Confira os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio:

Irã confirma a morte de chefe da milícia Basij

A Guarda Revolucionária do Irã confirmou a morte do comandante da força paramilitar Basij, Gholamreza Soleimani, anunciada pela manhã por Israel.

Israel informou que o poderoso secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, e o general Soleimani, chefe da milícia Basij, encarregado do aparelho repressivo central do Irã, morreram em bombardeios durante a noite.

O Irã ainda não confirmou a morte de Larijani, uma figura-chave do regime iraniano há décadas, que atuava como um dos estrategistas da guerra.

Israel adverte que vai "neutralizar" Mojtaba Khamenei

O Exército israelense afirmou que está decidido a "localizar, encontrar e neutralizar" o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, que não apareceu em público desde sua nomeação há mais de uma semana, depois que seu pai morreu em um ataque de Israel e dos Estados Unidos no início da guerra.

"Não se ouve, nem se vê Mojtaba Khamenei (...), mas posso dizer uma coisa: continuaremos perseguindo qualquer pessoa que represente uma ameaça para Israel", declarou o porta-voz militar Effie Defrin.

Ormuz não voltará a ser como antes, diz Irã

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, advertiu que o tráfego marítimo pelo Estreito de Ormuz não voltará a ser como antes da guerra, mesmo depois que o conflito terminar.

Embaixada dos EUA em Bagdá é atingida

Fortes explosões foram ouvidas na tarde desta terça-feira na capital iraquiana, Bagdá, observaram jornalistas da AFP, e um funcionário da Segurança relatou um ataque contra a embaixada dos Estados Unidos.

Uma testemunha viu fogo na embaixada a partir de sua varanda, e o funcionário informou também sobre um incêndio que, segundo ele, foi provocado por um drone.



Turquia alerta para crise de refugiados "permanente"

"Se a guerra (...) continuar, existe a possibilidade de que isso se torne uma crise permanente de refugiados, com pessoas buscando refúgio fora das fronteiras de seus países", disse o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan, em uma coletiva de imprensa.

Trump considera boa a demissão de alto funcionário da inteligência

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira, que a renúncia de uma autoridade americana de alto escalão de contraterrorismo, em protesto contra a guerra no Irã, era "uma coisa boa", porque ele era "muito fraco em segurança".

Joseph Kent, diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA (NCTC), apresentou sua renúncia nesta terça-feira, afirmando que "não pode, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã".

Trump critica Otan e Starmer

Donald Trump classificou a recusa de vários países da Otan em ajudar os Estados Unidos a reabrir o Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, como um "erro muito estúpido".

Trump também criticou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer: "Ele não demonstrou nenhum apoio e acho que isso é um grande erro".

Mais de 900 mortos no Líbano

Os ataques israelenses mataram 912 pessoas no Líbano desde o início da guerra entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah, em 2 de março, sendo 111 delas crianças, informou o Ministério da Saúde libanês.

O Exército libanês anunciou a morte de três soldados nos bombardeios israelenses no sul.

Preço do petróleo se modera

A alta dos preços do petróleo devido à guerra no Oriente Médio se moderou nesta terça-feira, embora tenha se mantido em torno de 100 dólares (526 reais), depois que vários países rejeitaram o apelo dos Estados Unidos para o envio de navios ao Estreito de Ormuz.

Manifestações em Teerã

Grandes multidões se reuniram em Teerã e em outras cidades do Irã depois que as autoridades convocaram a população a se manifestar para lutar contra os “complôs” do inimigo. Essa convocatória foi feita depois que Israel anunciou a morte de Larijani e de Soleimani.

ONU alerta para risco de fome

Uma prolongação da guerra no Oriente Médio até junho faria com que outras 45 milhões de pessoas sofressem de fome, alertou o Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU.

Israel ataca a periferia de Beirute

A aviação de Israel bombardeou um subúrbio ao sul de Beirute, uma área considerada reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

Um morto em Abu Dhabi

A queda de destroços de um míssil interceptado provocou a morte de uma pessoa na capital dos Emirados Árabes Unidos, Abu Dhabi.

No Kuwait, destroços de outro míssil deixaram dois feridos em um centro médico.

Veja também